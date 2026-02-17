Máxima tensión en Catamarca: amenazó con prender fuego la casa de su padre

La tarde de hoy transcurría con normalidad en la Capital catamarqueña hasta que, a las 16:50, un grave conflicto familiar alteró la calma en la calle Eduardo Estévez, en inmediaciones a la manzana "U" del barrio San Antonio Sur. En ese punto de la ciudad, efectivos de la Comisaría Novena intervinieron ante una situación que escaló en cuestión de minutos y que pudo haber tenido consecuencias mayores.

Según la información oficial, un joven de apellido Rojas (20) fue aprehendido luego de que, momentos antes, habría amenazado con prender fuego a la casa de su padre, un hombre de 57 años, tras una discusión entre ambos. El conflicto, cuyo origen se sitúa en el ámbito estrictamente familiar, derivó en una amenaza directa contra la vivienda, lo que motivó la inmediata actuación policial.

La escena, localizada en una zona residencial identificada con precisión —calle Eduardo Estévez, inmediaciones a la manzana "U" del barrio San Antonio Sur—, dio cuenta de un episodio de fuerte carga emocional y de riesgo potencial, en el que la intervención preventiva resultó determinante.

La intervención policial y la aprehensión

El procedimiento se activó tras conocerse la amenaza proferida por el joven. De acuerdo con los datos brindados, efectivos de la Comisaría Novena se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la aprehensión de Rojas (20), señalado como presunto autor del hecho.

La rápida actuación de los uniformados permitió contener la situación en el mismo lugar donde se desarrollaron los hechos, evitando que la amenaza pasara a mayores. El procedimiento culminó con el traslado del joven a la dependencia policial.

Tras lo acontecido, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 9. Este paso resulta clave dentro del proceso legal, ya que formaliza la acusación y habilita la intervención plena del sistema judicial.

En paralelo, el presunto autor fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno Distrito Sur. De esta manera, la causa quedó en manos del órgano judicial competente, que deberá avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Este circuito institucional —aprehensión, denuncia formal y puesta a disposición de la Fiscalía— configura el procedimiento habitual ante situaciones de esta naturaleza, donde la amenaza contra la propiedad y la integridad familiar adquiere relevancia penal.