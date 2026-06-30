"Me tenés que decir dónde está": la madre de Loan se descompuso en el juicio

La jornada de este martes en el Tribunal Oral Federal de Corrientes estuvo marcada por uno de los testimonios más conmovedores desde el inicio del juicio por la desaparición de Loan. María Noguera, madre del niño, declaró ante los jueces y relató el profundo impacto que la ausencia de su hijo provocó en toda su familia, al tiempo que volvió a reclamar que quienes tengan información revelen qué ocurrió.

Su exposición estuvo cargada de emoción y reflejó el sufrimiento que, según expresó, atraviesan desde hace más de dos años. Frente al tribunal, recordó que la desaparición modificó por completo la vida familiar y manifestó la incertidumbre que aún persiste sobre el destino del menor.

"La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde", expresó durante su declaración. A lo largo de su testimonio insistió en la necesidad de conocer la verdad y pidió que cualquier persona que tenga información contribuya al esclarecimiento del caso.

"Quiero que me digan qué pasó con Loan", reclamó ante los magistrados.

La conducta que observó durante la búsqueda

Además de referirse al dolor que atraviesa la familia, María Noguera recordó cómo observó el comportamiento de dos de los imputados durante las primeras horas posteriores a la desaparición del niño.

En relación con Carlos Pérez, afirmó que su actitud le llamó la atención. "Estaba desesperado, como que algo estaba teniendo", sostuvo durante su declaración.

También hizo referencia a Antonio Benítez, sobre quien señaló que presentaba una actitud similar mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda. "Andaba como desesperado, muy nervioso", manifestó al recordar cómo se comportaba durante aquellas primeras horas, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech.

Su relato incorporó esas observaciones al reconstruir lo ocurrido tras la desaparición de Loan.

Un cruce directo con Carlos Pérez

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia se produjo cuando María Noguera decidió dirigirse directamente hacia uno de los acusados. Frente al tribunal, lanzó un fuerte reclamo dirigido a Carlos Pérez y también a Laudelina, exigiendo que revelaran qué sucedió con su hijo.

"Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan", expresó durante la audiencia.

La respuesta de Pérez fue inmediata. "Yo no sé nada", contestó el imputado delante de los presentes.

El intercambio se desarrolló en un clima de máxima tensión, mientras la madre del niño reiteraba que tanto Pérez como Laudelina conocen el destino de Loan y les exigía que dijeran la verdad sobre lo ocurrido.

La descompensación en plena audiencia

Pocos minutos después de ese intercambio, la situación emocional de María Noguera se agravó. Mientras continuaba reclamando respuestas sobre el paradero de su hijo y volvía a dirigirse a Laudelina para exigir explicaciones, sufrió una descompensación dentro de la sala.

La madre de Loan se quebró emocionalmente durante la audiencia y debió recibir atención médica en el lugar.

El episodio ocurrió luego del intenso cruce con uno de los imputados y marcó uno de los momentos más delicados de la jornada judicial.

El testimonio del padre de Loan

La declaración de María Noguera se produjo pocas horas después de la exposición realizada por José Peña, padre del niño desaparecido. Durante su testimonio, José aseguró ante el tribunal que Laudelina les manifestó al día siguiente de la desaparición que "había sido un accidente".

En su declaración también pidió que quienes tengan conocimiento de lo ocurrido colaboren con la Justicia.

"Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan", reclamó. Los testimonios de ambos padres integraron una de las jornadas más sensibles del juicio oral, en la que la familia volvió a insistir públicamente en su pedido de respuestas sobre el paradero del niño.

El relato de uno de los hermanos

La audiencia también incluyó la declaración de Mariano, uno de los hermanos de Loan. Durante su exposición, señaló que desde el comienzo de la búsqueda observó un comportamiento que le resultó llamativo por parte de su tía Laudelina.

"Laudelina era para mí como una segunda madre. La notaba rara. Estaba todo el tiempo con el teléfono", afirmó.

Mariano explicó además que decidió evitar mirar hacia el sector donde se encontraban los acusados durante su declaración. "No quiero mirar a ninguno. Me angustia un montón. Ojalá puedan decir algo", expresó conmovido.