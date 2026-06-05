Merodeadba en el techo de una casa, lo detuvieron y está detenido

Un procedimiento policial realizado en el norte de la Capital culminó con la aprehensión de un joven sospechado de haber intentado cometer un ilícito en una vivienda del barrio 30 Viviendas. La intervención se produjo luego de un requerimiento efectuado a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que alertó a los efectivos de la Comisaría Séptima sobre una situación que se estaba desarrollando en una propiedad de ese sector de la ciudad.

Ante el llamado recibido, numerarios de la dependencia policial se dirigieron hasta el domicilio señalado para verificar lo ocurrido y entrevistarse con la persona que había solicitado la presencia de las autoridades.

Al llegar al lugar, los uniformados mantuvieron contacto con una mujer de 52 años de edad, quien relató las circunstancias que motivaron el pedido de asistencia policial.

La alerta de la víctima

Según manifestó la mujer a los efectivos actuantes, momentos antes habría observado a una persona desplazándose sobre el techo de su inmueble.

De acuerdo con su relato, el sujeto se encontraba en el lugar con aparentes intenciones de cometer un ilícito. La situación llamó inmediatamente su atención y generó preocupación debido a la presencia de una persona ajena dentro de los límites de la propiedad. Siempre según lo expresado por la damnificada, el individuo habría advertido que había sido descubierto. Al notar su presencia, decidió abandonar el lugar y emprender la fuga antes de que pudiera concretarse cualquier acción.

La información aportada por la mujer resultó clave para el inicio de las tareas de búsqueda desplegadas posteriormente por los efectivos policiales.

El operativo de búsqueda en la zona

Con los datos recabados en el lugar y las características físicas brindadas por la denunciante, los integrantes de la Comisaría Séptima comenzaron un operativo de rastrillaje y recorridos preventivos por distintos sectores cercanos al domicilio.

Las tareas se concentraron en la zona norte de la Capital y tuvieron como finalidad localizar al sospechoso que, según el relato de la mujer, había escapado tras ser descubierto en el techo de la vivienda. Durante los recorridos efectuados por los uniformados, se realizó un seguimiento de las características aportadas, lo que permitió avanzar en la identificación de una persona que coincidía con la descripción recibida.

Finalmente, el procedimiento tuvo resultados positivos cuando los efectivos lograron ubicar al presunto autor del hecho en la vía pública.

La aprehensión en la intersección de Alpatauca y Colombia

De acuerdo con la información oficial, la aprehensión se concretó en la esquina de las calles Alpatauca y Colombia. En ese lugar, los policías interceptaron a un joven de apellido Contreras, de 25 años de edad, quien fue señalado como el presunto autor del episodio denunciado por la vecina del barrio 30 Viviendas.

Tras su identificación y posterior aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor previstas en estos casos.

Luego del procedimiento, Contreras fue alojado en la seccional policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tendrá a su cargo la continuidad de las actuaciones judiciales vinculadas al caso. Por otra parte, desde la fuerza de seguridad se indicó que la mujer afectada fue invitada a formalizar la denuncia penal correspondiente.

Para ello, se le informó que debía concurrir al Precinto Judicial N° 7, donde podrá radicar la presentación formal sobre lo ocurrido y aportar los elementos necesarios para el avance de la investigación.