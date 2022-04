Ministra Rosales: Para ser jurados no se necesita de ningún conocimiento especial

Desde ayer y hasta el próximo martes, se llevarán a cabo en el Salón Exequiel Soria, del Cine Teatro Catamarca, cuatro importantes capacitaciones para la implementación del sistema de juicio penal por jurado en nuestra provincia. Las mismas son obligatorias para los operadores del Poder Judicial del Fuero Penal y serán dictadas por reconocidos especialistas en el tema a nivel internacional, quienes, además de brindarles a los fiscales, defensores, jueces, etc., sus conocimientos teóricos, les compartirán sus experiencias y vivencias; “nos van a mostrar cómo los juicios por jurado producen, no solo un cambio en la estructura del sistema judicial, sino que también producen un cambio en aquellas sociedades que se implementan”, expresó la ministra de la Corte de Justicia de la provincia y coordinadora de la Escuela de Capacitación Judicial, Dra. María Fernanda Rosales Andreotti.

“Estas jornadas son muy importantes en el marco de la implementación de los juicios por jurados, que están establecidos desde hace muchísimos años en nuestra Constitución Nacional y vemos hoy, con grandes satisfacciones, que se está implementado esta garantía que, finalmente, se hace realidad y tiene que ver con la participación popular en la toma de decisiones judiciales, por ahora, en aquellas de mayor importancia, que son en los delitos que tienen pena de 20 o más años de prisión. Para nosotros, es trascendente porque es un nuevo paradigma en la provincia en lo que hace al sistema judicial”, agregó.

Asimismo, indicó que lo que se busca también con las capacitaciones, que se tiene previsto se extiendan por varios meses y les permita realizar simulacros, es que la “litigación que llevan adelante nuestros fiscales, defensores y los jueces sea muy precisa, muy asertiva y que estén absolutamente preparados para este nuevo cambio de paradigma (…) va hacer posible que el juicio por jurados cumpla con su finalidad última, que es promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas (…). En mi opinión, va a mostrar transparencia del Poder Judicial acercarlo a la sociedad y hacer que la sociedad participe activamente en lo que significa dictar un veredicto, que tiene que ver con la libertad de una persona y con juzgar aquellos crímenes que son gravísimos para la sociedad”.

Debate en puerta

Además de comentar sobre las capacitaciones y las importancias de las mismas, la ministra Rosales se refirió a cuándo se celebrará en nuestra provincia el primer juicio penal por jurados: “Estamos muy cerca del primer juicio por jurados. No podemos precisar una fecha, pero no será lejana (…). Hay potencialmente algunos procesos que pueden ser juzgados por jurados. Estamos en el proceso previo de las notificaciones y, cuando eso se termine, y los procesos estén en condiciones, vamos a poder realizarlo. No puedo precisar la fecha, pero no será muy lejana” insistió la ministra.

“Sabemos que el estar seleccionado para ser jurado genera dudas y genera inquietudes, pero estamos a disposición de todos y todas para poder despejar esas dudas y asegurarles, con total tranquilidad, que para ser jurados no se necesita ningún conocimiento especial, sino simplemente poder comprender el hecho que se le va a relatar y poder tomar una decisión sobre ese hecho sin ninguna necesidad de ningún conocimiento jurídico especifico”, expresó.

Cabe resaltar que, ante la implementación de los juicios por jurados en la provincia, el Poder Judicial abrió una oficina de gestión de audiencia de juicio por jurados a través de la cual ya se comenzó a notificar de manera personalizada a los potenciales jurados que fueron sorteados el año pasado.

"No es simplemente una notificación que se deja en la casa de la familia, sino que se va de manera personal, se explica de qué se trata y, si tienen duda, el Dr. Sebastian Lipari, a cargo de la oficina, está a disposición como todos los medios de comunicación. La oficina funciona en calle Sarmiento, en el hotel Leo Tercero.