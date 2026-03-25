Misterio en Puerto Madero: encuentran el cuerpo de un hombre flotando en el Dique 3

La tranquilidad habitual del barrio más moderno de la Ciudad de Buenos Aires se vio abruptamente interrumpida este miércoles por la tarde. Un operativo de emergencia de gran magnitud se desplegó en el corazón de Puerto Madero tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las aguas del Dique 3. El suceso, que atrajo la atención de transeúntes y turistas en una de las zonas más custodiadas de la Capital, ha dado inicio a una compleja investigación judicial para determinar las causas fehacientes que rodearon esta muerte. El hallazgo se produjo específicamente en la zona de la calle Cecilia Grierson 222, en el tramo comprendido entre las arterias Pierina Dealessi y Olga Cossettini, donde la presencia de fuerzas de seguridad alteró el paisaje urbano durante varias horas.

Según los primeros informes oficiales, la situación fue advertida inicialmente por efectivos de los Bomberos de la Ciudad, quienes visualizaron el cadáver flotando en el espejo de agua mientras realizaban recorridas preventivas, lo que activó de inmediato los protocolos de rescate y preservación de la escena del hecho. A los pocos minutos de reportado el avistamiento, el titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó precisiones sobre las características preliminares de la víctima en comunicación con la señal de noticias TN, indicando que se trataría de un hombre de aproximadamente 60 años. Si bien la identidad del fallecido permanece bajo estricta reserva y sujeta a las pericias correspondientes de la morgue judicial, los datos técnicos aportados por el servicio de emergencias permitieron trazar un primer perfil etario que guiará los cruces de datos con las denuncias de paradero recientes.

A partir de la confirmación del deceso, se inició un minucioso operativo para retirar el cuerpo del agua de manera segura, garantizando que no se altere ninguna evidencia física que pudiera ser relevante para la posterior autopsia. En la zona del hallazgo trabajaron de forma coordinada agentes de la Prefectura Naval Argentina, quienes poseen la jurisdicción primaria sobre la zona portuaria, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad. La zona fue acordonada por completo y la circulación quedó restringida en el perímetro de Cecilia Grierson para facilitar las tareas de los peritos criminalistas, quienes recolectaron indicios en los muelles antes de que el cuerpo fuera trasladado para su examen médico legal.

La Justicia ha tomado intervención directa en el caso para esclarecer las circunstancias exactas del suceso, manteniendo abiertas todas las hipótesis de investigación. Actualmente, los investigadores evalúan si se trató de una decisión voluntaria de la víctima, por lo que se investiga si se mató, aunque no se descartan otras causales de muerte hasta que se completen los exámenes forenses de rigor. El despliegue en la escena incluyó la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas del área de Puerto Madero para intentar reconstruir los últimos movimientos del hombre y determinar con precisión el momento y la forma en que ingresó al agua del Dique 3.

El cierre de la circulación en las inmediaciones de Pierina Dealessi y Olga Cossettini fue una medida necesaria para que los especialistas de la Prefectura Naval Argentina pudieran trabajar sin interferencias externas en una zona de alta densidad peatonal. La recolección de pruebas en este tipo de contextos acuáticos es crítica, ya que factores externos pueden degradar ciertos indicios con rapidez si no se actúa bajo protocolos estrictos de preservación. Mientras se aguardan los resultados de la identificación oficial y la autopsia, el barrio permanece bajo la conmoción de un suceso que ha alterado su rutina diaria y que mantiene a las autoridades policiales en alerta para determinar si hubo o no participación de terceros en el evento fatal.