Dos jóvenes fueron aprehendidos en la Capital por violencia de género

Dos procedimientos policiales realizados en distintos sectores de la Capital terminaron con la aprehensión de dos jóvenes por supuestos hechos de violencia de género, de acuerdo con la información difundida sobre las intervenciones. En ambos casos, las actuaciones se iniciaron a partir de requerimientos realizados al SAE-911 y tuvieron como protagonistas a jóvenes mujeres que manifestaron haber sido agredidas físicamente por sus respectivas parejas.

Los procedimientos se desarrollaron en dos puntos diferentes de la ciudad: por un lado, en la avenida Autonomía de Catamarca S/N°, donde intervino personal de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira); y, por otro, en calle Entre Ríos al 1.800, donde actuaron efectivos de la Comisaría Sexta.

En los dos episodios, los presuntos autores fueron aprehendidos y posteriormente puestos a disposición de las fiscalías de instrucción en feria correspondientes a las jurisdicciones donde se produjeron los hechos.

Primer procedimiento

El primero de los casos se registró en la avenida Autonomía de Catamarca S/N°. Según la información proporcionada, el procedimiento se inició a partir de un requerimiento del SAE-911, tras lo cual personal de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira) se constituyó en el lugar.

Allí, los efectivos procedieron a la aprehensión de una persona del sexo masculino de 23 años de edad, debido a que habría agredido físicamente a su pareja, una joven mujer de 19 años.

La mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 3, como parte de las actuaciones derivadas del supuesto hecho de violencia de género. Posteriormente, el presunto autor fue trasladado a la Comisaría Tercera, dependencia que corresponde por jurisdicción. El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Segundo caso

El segundo episodio ocurrió en otro sector de la Capital, en calle Entre Ríos al 1.800. En este caso, la intervención se produjo también a partir de una solicitud al SAE-911. Efectivos de la Comisaría Sexta llegaron hasta el lugar y se entrevistaron con una joven mujer de 21 años, quien manifestó que su pareja la habría agredido físicamente.

A partir de esa situación, los policías procedieron de inmediato a la aprehensión del supuesto autor del hecho, un joven de 22 años de edad. Luego de la intervención policial, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2. En tanto, el sujeto fue alojado en la Seccional Segunda, dependencia que corresponde por jurisdicción.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se dispusieron las medidas a cumplimentar en el marco de las actuaciones.

La instancia judicial

Los dos procedimientos tuvieron como elemento común la intervención policial tras requerimientos al SAE-911, la manifestación de las presuntas víctimas acerca de agresiones físicas por parte de sus parejas y la posterior aprehensión de los jóvenes señalados como supuestos autores.

Sin embargo, cada caso quedó vinculado a una jurisdicción diferente. El primer procedimiento fue derivado al ámbito de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, mientras que el segundo quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

También se indicó que las jóvenes fueron invitadas a formalizar las denuncias penales correspondientes en las unidades judiciales asignadas a cada caso: la Unidad Judicial N° 3 en el primer episodio y la Unidad Judicial N° 2 en el segundo.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

