Detienen a un tucumano tras arrojar una botella contra policías en un boliche

Un joven de 29 años, oriundo de la provincia de Tucumán, fue aprehendido por efectivos policiales en el sector de El Alto Fariñango, luego de un episodio registrado durante un procedimiento de despeje en un local bailable de la zona.

El hecho tuvo lugar en la avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo S/N°, donde intervinieron numerarios del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte). De acuerdo con la información proporcionada, el joven, de apellidos Assaff Astorga, habría arrojado una botella contra el personal policial durante el desarrollo del operativo.

Tras la presunta agresión, el hombre se habría dado a la fuga. Sin embargo, el intento de escape se extendió por pocos metros, ya que fue interceptado por los efectivos policiales y posteriormente aprehendido.

El episodio ocurrió durante un despeje

La intervención policial se produjo mientras se realizaba un despeje en un local bailable de la zona. En ese contexto, y según la información difundida, el joven habría arrojado una botella al personal policial que se encontraba interviniendo en el lugar.

Luego de arrojar el objeto, el joven habría emprendido la fuga. Los efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte) iniciaron la intervención correspondiente y lograron interceptarlo a los pocos metros. La secuencia derivó en la aprehensión del hombre, identificado con los apellidos Assaff Astorga, de 29 años y oriundo de la provincia de Tucumán.

Según la información proporcionada, luego de arrojar la botella contra los efectivos, el joven intentó alejarse del lugar. La fuga, sin embargo, fue breve, ya que los policías lograron interceptarlo a los pocos metros. La intervención permitió concretar su aprehensión en la avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, en el marco del procedimiento desarrollado por el personal del GIR-Norte.

Traslado a la Seccional Séptima

Una vez concretada la aprehensión, la persona fue trasladada y alojada en la Seccional Séptima, dependencia que corresponde por jurisdicción. Desde allí, el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad judicial que interviene en el caso.

El procedimiento quedó así bajo la órbita de la fiscalía correspondiente, mientras se llevan adelante las medidas indicadas en relación con el hecho ocurrido durante el despeje en el local bailable de la zona de El Alto Fariñango.