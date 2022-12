Motociclista condenado por la muerte de una peatona deberá trabajar tres años en el hospital

Walter Nahuel Ceballos, fue hoy declarado culpable del delito de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, por el juez correccional n°3. En coincidencia a lo peticionado por el fiscal, Dr. Víctor Figueroa, el magistrado, al momento de imponerle la pena, lo condenó a tres años de prisión en suspenso. Además, le impuso siete años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo automotor, debiendo también realizar trabajos comunitarios por el mismo tiempo de la pena, sin remuneración alguna, seis horas diarias en el hospital San Juan Bautista y realizar un curso de seguridad vial.

La audiencia inició a las 11 de la mañana con la declaración de la última testigo, pasando luego a la ronda de alegatos. El fiscal Víctor Figueroa fue el primero en exponer sus conclusiones. A líneas generales, Figueroa mantuvo la imputación y, basándose en que el imputado al momento del siniestro fatal conducía con 0,90 gramos de alcohol en sangre y la moto no tenía la luz reglamentaria, pidió la pena de tres años de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación especial para conducir.

Según trascendió, la pena no fue peticionada de cumplimiento efectivo, entendiéndose, a favor del imputado Ceballos, que la víctima, al momento de ser embestida, cruzó la calle Vicario Segura, no por la senda peatonal.

Luego alegaron la querella, a cargo de la Dra. María del Valle Romano y la defensa del imputado, el Dr. Víctor García.

Seguidamente, el juez pasó a deliberar el veredicto, que fue dado a conocer pasado el mediodía. Al reanudarse la audiencia, el juez declaró culpable a Walter Ceballos, condenándolo a la pena de tres años de prisión en suspenso y siete de inhabilitación.

Malestar

La decisión del magistrado de declarar culpable de la muerte de Gabriela Rodríguez a Walter Ceballos, pero no enviarlo a la cárcel, no “cayó” bien entre los familiares, quienes en la vereda del juzgado emplazado en el edificio Leo III se manifestaron de manera pacífica pidiendo justicia. Familiares de la víctima esperando la sentencia. (Foto: Silvina Bravo/ Diario La Unión)

Al concluir la audiencia, la abogada querellante de la familia de la víctima, en diálogo con este medio, manifestó: “En lo personal estoy conforme con el fallo arribado. Me parece muy bien que el juez lo envíe a trabajar ad honorem en el hospital, de esta manera va a reparar su error ante la sociedad. Esto debe enseñar que los vehículos son un arma (...)”, agregando: “…aunque entiendo que para la familia de Gabriela no. Por eso, vamos a esperar a conocer los fundamentos y evaluaremos la posibilidad o no de casar la sentencia”, finalizó.

El hecho

El 21 de febrero del año 2020 a las 6:30 horas, aproximadamente, Walter Nahuel Ceballos conducía una moto sin luces con sentido norte, por calle Vicario Segura, en estado de euforia -0,90 de alcohol en sangre-, cuando, al llegar a la altura del pasaje Capataz Villafañe, embistió a la víctima, Gabriela Rodríguez, quien cruzaba la arteria con sentido este.

Consecuencia del impacto y las múltiples lesiones sufridas, la víctima perdió la vida.

Lectura de la sentencia contra Nehuel Ceballos

(Video: Silvina Bravo/ Diario La Unión)

Así se manifestaban los familiares de Gabriela Rodríguez

(Video: Silvina Bravo/ Diario La Unión)