Motociclista resultó herido tras impactar contra un equino en la Ruta 4

A las 08:00 de la mañana de hoy, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 4, en inmediaciones de la denominada "Curva de Los Loros", ubicada en la localidad de El Rodeo, departamento Ambato.

El hecho tuvo como protagonista a una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color blanco, que era conducida por Fernando Ferreyra (41). De acuerdo con la información proporcionada, el motociclista circulaba por el mencionado tramo cuando, por razones que aún se tratan de establecer, embistió a un animal equino.

El impacto generó consecuencias para el conductor del rodado, quien debió recibir asistencia médica debido a las lesiones sufridas como consecuencia del episodio.

Asistencia médica y traslado del motociclista

Tras el siniestro, Fernando Ferreyra (41) fue asistido inicialmente por facultativos médicos del Hospital Zonal, quienes evaluaron su estado y determinaron su traslado al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital para continuar con la atención correspondiente.

La intervención del personal sanitario permitió brindar respuesta inmediata ante las lesiones ocasionadas por el accidente, mientras se desarrollaban las tareas de rigor en el lugar donde ocurrió el impacto.

Intervención policial y actuaciones judiciales

En el sitio del hecho trabajaron numerarios de la Seccional de El Rodeo, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para documentar las circunstancias del siniestro vial.

Las tareas fueron realizadas bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo que interviene en la investigación del episodio con el objetivo de establecer cómo se produjo el impacto entre la motocicleta y el animal equino.