Muerte del subteniente: piden detener a 11 oficiales

Los abogados del subteniente cordobés Matías Ezequiel Chirino, que murió el 19 de junio en un presunto "ritual de iniciación" en Paso de los Libres, pide la detención inmediata de los 11 oficiales que participaron del hecho. Todos los involucrados en el supuesto "bautismo" pertenecen al Grupo de Infantería de Monte 3 de Paso de los Libres.

También se solicitó el cambio de carátula, para que el delito sea por “homicidio simple” y no por abandono de persona seguido de muerte, como se planteó en un primer momento. Si este pedido prospera, los oficiales deberán enfrentar penas mínimas de ocho años de prisión.

En el reclamo de la querella se incluyó el pedido de imputación a otros dos subtenientes que llegaron junto con Chirino al cuartel de Corrientes sobre los cuales hay dudas y esperan que el juez federal Gustavo Fresneda analice si existen indicios o pruebas contra ellos, o si también fueron víctimas del mismo ritual.

En diálogo con TN, su padre, Ezequiel Chirino dijo: “Era un chico maravilloso, con un futuro enorme en el Ejército. Ellos le arrebataron ese futuro”.

“Me lo mataron, no hay ninguna duda. Lo supe desde el principio y vivo con un dolor inmenso en el alma. Estoy todo el tiempo haciendo trámites por la causa y todavía no pude caer. Siento que tampoco me lo puedo permitir, porque trato de ser un poco el sostén de la familia”, agregó Ezequiel.

El padre de la víctima ya había expresado públicamente a los pocos días del hecho que, a Matías, “lo obligaron a tomar alcohol en exceso y tirarse a una pileta”. En ese entonces, los médicos forenses establecieron que el subteniente murió a causa de una broncoaspiración mientras dormía y que el cuerpo no presentaba lesiones de ningún tipo.

La investigación se encuentra a cargo del juez federal de Paso de los Libres Gustavo Fresneda junto con el fiscal federal Aníbal Martínez llevan adelante la investigación de la muerte del joven cordobés.

Días pasados aceptaron como querellantes a la familia de Matías, lo que los habilita a impulsar diferentes medidas dentro de la causa.