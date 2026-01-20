Muerte de una joven en Tinogasta: la Justicia investiga y detuvieron a su pareja

La Justicia de Catamarca, a través de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Tinogasta, avanza en la investigación por la muerte de Melanie Delgado, una joven de 18 años hallada sin vida en su domicilio.

En el marco de la causa, el fiscal Germán Quinteros resolvió que el joven de apellido Sánchez, de 21 años y pareja de la víctima, pase a calidad de detenido. La medida fue adoptada tras la evaluación de los primeros elementos incorporados al expediente.

Según se informó oficialmente, el joven había manifestado que encontró a la joven sin vida al regresar de una juntada con amigos, alrededor de las 6:50 de la mañana de la víspera. Inicialmente, se dispuso su arresto preventivo y posteriormente se determinó que continúe detenido mientras avanza la investigación.

De acuerdo al informe médico preliminar, la causa de muerte fue establecida como asfixia mecánica por ahorcamiento, compatible en principio con un suicidio. Sin embargo, el profesional interviniente advirtió la presencia de otras lesiones en el cuerpo, lo que motivó la intervención de la División Homicidios y Criminalística.

Ahora, la expectativa está puesta en el resultado de la autopsia, que será clave para determinar si se trató de un suicidio o de una muerte provocada por terceros, y para definir los próximos pasos judiciales en esta causa que conmociona a Tinogasta.