Mujeres víctimas de violencia de género se encadenaron en la Municipalidad reclamando vivienda

María Olmos (20) y Gabriela Segura (22) se encadenaron este martes en la Municipalidad para recibir pronta solución a sus reclamos en el marco de violencia de género. Ambas denuncian que no tienen un techo donde vivir con sus hijos, y piden que se les permita acceder a una.

Gabriela en diálogo con LA UNIÓN, señala que sufrió violencia y un intento de femicidio que le dejó con una prótesis en la columna.

“Tomé la determinación de encadenarme acá porque estoy pidiendo que me den una vivienda, que me den una oportunidad de pagar una vivienda. Me encuentro en situación de calle. Hace dos años que me fui de la casa de mi mamá por situaciones de violencia física como económica. Tuve un intento de femicidio en donde lamentablemente tuvieron que ponerme una prótesis en la columna, me esta tocando la medula ósea.” explicó.

Y agregó: "Debido a que me fui de la casa de mi mamá estuve en un asentamiento donde estuve pasando todo mi embarazo de alto riesgo debajo de un nylon. Las asistentes sociales me fueron a ver, e inspeccionar, y corroboraron que vivía ahí, y me prometieron que me iban a dar una solución y que solo tenía que esperar. Tuve que abandonar porque con la lluvia del 21 de septiembre se me vino a bajo el rancho.

Gabriela, según comentó a este medio, debido a la desesperación por no tener un techo donde estar junto a su hijo de 10 meses, recurrió a la usurpación en una de las torres del barrio 920 viviendas, donde, tras iniciarle una causa penal, fue desalojada.

"No aguanté más, y me fui a usurpar una casa de las 920. Fueron la judicial, la defensa civil, y catastro. Me dijeron que no era habitable. Me sacaron de ahí. Yo ingresé ahora al Warmi el jueves 3 de noviembre, y desde que llegué pedí contención del psicólogo. Sigo esperando el psicólogo. El domingo trabajé y tuve un ataque de pánico. No me pude controlar nada. En Warmi me dijeron que siga esperando." manifestó. María denuncia que su ex pareja la echó de su casa.

Respecto a una posible solución, señaló que desde Desarrollo Social le ofrecieron pagar un alquiler, sin embargo ella reclama que está cansada “de vivir de alquiler en alquiler”, y quiere una vivienda propia para sus hijos. No obstante, en el CAPE le habrían dicho que debe tener primero el certificado de que vive en el Warmi, y su directora le habría expresado que “tiene todo resuelto”. Sin embargo, aún espera una respuesta desde hace una semana.

Por otra parte, María reclama por igual que se resuelva su situación donde actualmente ha quedado sin hogar tanto ella como su hija. En su caso, según manifestó a LA UNIÓN, también exige respuesta por parte de las autoridades para que su agresor vaya preso. “Me quiso matar”, señaló.

María comenta que fue echada por su ex pareja, papá de su hija, de la casa que habrían construido juntos y en donde convivían desde hace cuatro años. También sufrió violencia de género por su parte, y reclama que no se la ha tomado la denuncia.

“Hace cinco meses que estoy de un lado a otro, que no tengo donde estar. Me dicen, bueno, anotáte a una vivienda. Y digo, por qué tengo que me tengo que andar arrastrando, teniendo yo una, cuando mi hija tiene su casa, que por ley le corresponde” reclamó.