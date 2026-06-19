Murió un nene de 2 años tras una brutal golpiza y detuvieron a su madre y a su padrastro

La muerte de un nene de apenas 2 años sacudió a la localidad bonaerense de Merlo y dio origen a una investigación judicial que tiene como principales sospechosos a su madre y a su padrastro. El pequeño falleció este jueves por la mañana luego de permanecer internado durante dos días en estado crítico a raíz de las severas lesiones que presentaba en distintas partes de su cuerpo.

El caso comenzó a ser investigado cuando el niño fue trasladado a un centro de salud por los adultos responsables de su cuidado. Sin embargo, las explicaciones brindadas por ambos no coincidieron con las lesiones detectadas por los profesionales médicos, situación que derivó en la inmediata intervención policial y judicial.

Mientras avanzan las actuaciones para reconstruir lo ocurrido, la Justicia dispuso medidas de prueba fundamentales para establecer las responsabilidades penales correspondientes y determinar quién fue el autor material de la agresión que terminó con la vida del menor.

El ingreso al hospital y las primeras sospechas

De acuerdo con la información difundida por TN y con los datos aportados por fuentes policiales, la madre del niño y su pareja llevaron al pequeño a la guardia del Hospital Héroes de Malvinas. Ante los médicos, ambos manifestaron que el niño se había golpeado la cabeza luego de caerse de una cama. Esa fue la explicación inicial presentada para justificar el estado en el que se encontraba la víctima.

Sin embargo, durante el examen preliminar realizado por los profesionales de la salud comenzaron a surgir dudas sobre esa versión. Los médicos detectaron lesiones que, según advirtieron, no resultaban compatibles con una caída accidental como la relatada por los acompañantes del menor.

Frente a esa situación, el personal médico decidió dar aviso a la Policía para que se iniciara una investigación sobre el origen de las heridas.

Lesiones gravísimas en distintas partes del cuerpo

Las heridas detectadas en el cuerpo del niño fueron consideradas de extrema gravedad. Según la información conocida hasta el momento, la víctima presentaba:

Fractura de cráneo.

Fracturas en los dedos de las manos.

Fracturas en los dedos de los pies.

Hematomas en el rostro.

Una herida sangrante en el hígado.

La magnitud de las lesiones observadas durante la atención médica fue uno de los elementos que llevaron a descartar la hipótesis inicial planteada por los adultos que acompañaron al menor.

Tras las primeras evaluaciones, el niño fue derivado al Hospital Eva Perón de Merlo, donde quedó internado en grave estado y bajo atención especializada.

Dos días de internación y un desenlace fatal

Durante las siguientes 48 horas, el pequeño permaneció hospitalizado mientras los médicos intentaban estabilizar su delicado cuadro clínico. La gravedad de las lesiones obligó a mantener una vigilancia permanente sobre su evolución. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados durante la internación, el niño falleció este jueves por la mañana.

La muerte transformó la investigación inicial en una causa de mayor gravedad y aceleró las medidas judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

Los detenidos y la investigación judicial

Por disposición de la Justicia, quedaron detenidos la madre del niño y su padrastro. Los acusados fueron identificados como:

E.A.H., de 20 años, madre de la víctima.

F.B.A., de 21 años, padrastro del menor.

Ambos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar qué ocurrió con el niño antes de su ingreso al hospital.

Hasta el momento, los investigadores no establecieron quién fue el autor material de la agresión que provocó las lesiones. Por esa razón, una de las etapas clave de la causa será la toma de declaración de los detenidos, prevista para las próximas horas.

La autopsia y las medidas pendientes

Con el fallecimiento del menor, la Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte y aportar elementos técnicos a la investigación.

El examen forense permitirá establecer detalles fundamentales sobre las lesiones sufridas por la víctima y su relación con el desenlace fatal. Los resultados de esa pericia serán incorporados al expediente que busca reconstruir los hechos ocurridos y definir las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 de Morón

La investigación está a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Morón.

Desde esa fiscalía se impulsan las distintas medidas probatorias destinadas a esclarecer el episodio, entre ellas la autopsia, la recopilación de informes médicos y las futuras declaraciones de los detenidos.

Mientras se aguardan los resultados de esas actuaciones, la causa continúa abierta y bajo investigación para determinar cómo se produjeron las graves lesiones que sufrió el niño y quién o quiénes fueron responsables de la agresión que terminó con su vida tras dos días de internación en el Hospital Eva Perón de Merlo.