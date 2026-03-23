Nahuel Huapi: se incendió una lancha y el tripulante se salvó lanzándose al lago

El imponente paisaje del lago Nahuel Huapi fue el escenario de un suceso dramático que alteró la calma habitual de la región cordillerana durante la tarde de este domingo. Un incendio inesperado a bordo de una lancha, ocurrido a escasos metros de la Península San Pedro, desencadenó un operativo de emergencia urgente que mantuvo en vilo a las autoridades locales durante varias horas. La situación culminó con una maniobra extrema por parte del único ocupante de la embarcación, cuya rápida reacción resultó fundamental para salvar su vida ante el avance incontenible del fuego.

Crónica de una alerta múltiple en el lago

La secuencia del siniestro comenzó a desarrollarse en plena navegación. Según la información proporcionada por fuentes municipales y consignada por el medio regional Diario Río Negro, la primera señal de alarma se registró a las 16:40 a través de la línea de emergencias 110. Sin embargo, la magnitud del incidente fue tal que, en cuestión de minutos, el centro de despacho recibió otras siete comunicaciones simultáneas de testigos que advertían sobre la densa columna de humo que se elevaba sobre el espejo de agua.

El hecho movilizó de inmediato un amplio despliegue de recursos humanos y técnicos. En el área señalada intervinieron efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), dotaciones de los Bomberos Voluntarios Campanario y personal especializado de Protección Civil. Mientras los equipos de emergencia se dirigían al punto exacto, la incertidumbre crecía debido a que, en los momentos iniciales, no se lograba localizar al tripulante vinculado con la lancha, lo que incrementó significativamente la tensión en la zona costera y en los equipos de búsqueda.

El dramático rescate y el testimonio del sobreviviente

Mientras la búsqueda se desplegaba tanto por agua como por tierra, con la llegada de más embarcaciones de la Prefectura y la colaboración de diversas fuerzas de seguridad, se produjo el desenlace esperado. El tripulante fue hallado finalmente en la costa, en estado ileso, donde pudo relatar la desesperante secuencia que lo obligó a abandonar la lancha de manera abrupta. Según su testimonio ante los efectivos, el fuego se inició de manera imprevista en la zona de los motores, propagándose con tal velocidad que no le dejó otra opción más que el abandono inmediato de la unidad.

"Me arrojé al agua tras advertir el fuego", explicó el sobreviviente, quien logró mantenerse a salvo gracias a la intervención providencial de una embarcación particular que navegaba por las cercanías. Los ocupantes de este segundo navío acudieron rápidamente al rescate, permitiendo que el hombre evitara permanecer un tiempo prolongado en las frías aguas antes de alcanzar la orilla de forma segura. Esta intervención de civiles fue clave para evitar consecuencias más graves antes de la llegada de las patrullas oficiales.

Saldo del siniestro y medidas de prevención ambiental

A pesar de la espectacularidad de las llamas y la movilización de recursos —que incluyó por prevención a los bomberos voluntarios de Ruca Cura—, las consecuencias materiales y ambientales fueron contenidas por el personal especializado. Los datos finales del operativo arrojan que la lancha siniestrada terminó hundida a unos 100 metros de la costa. No obstante, desde la Prefectura Naval Argentina y Protección Civil confirmaron que no se detectaron derrames de combustible ni otros contaminantes en el lago tras el hundimiento.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas y el origen exacto del incendio permanece sin esclarecer, quedando sujeto a futuras pericias técnicas sobre los restos de la maquinaria. El despliegue coordinado permitió asegurar que el episodio concluyera sin mayores afectaciones para el entorno natural del Nahuel Huapi, asegurando la zona tras la contención de la emergencia.