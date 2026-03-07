Narcomenudeo en Catamarca: secuestran drogas listas para la venta, dinero y detienen a un joven

Un operativo contra el narcomenudeo se llevó a cabo en la tarde de hoy en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, como resultado de un amplio trabajo de investigación desarrollado por personal especializado.

A las 18:40, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán), dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, concretaron un allanamiento judicial en un domicilio ubicado en el barrio San Martín de la localidad de Chumbicha.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, con intervención de la Secretaría a cargo del Dr. Raúl Enrique Córdoba, quienes autorizaron el procedimiento en el marco de una investigación vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes en la zona.

El despliegue policial se desarrolló conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operativos, con el objetivo de verificar información recolectada durante las tareas investigativas previas y avanzar en el esclarecimiento de posibles actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Secuestro de sustancias y elementos vinculados a la venta de droga

Durante la ejecución de la medida judicial, los investigadores procedieron al registro del inmueble allanado, donde detectaron distintos elementos presuntamente vinculados con la comercialización de drogas.

En el lugar, el personal policial incautó varios envoltorios de plástico que contenían sustancias de diferentes características, las cuales se encontraban listas para su comercialización.

Las sustancias secuestradas presentaban dos tipos de apariencia:

Sustancia herbácea

Sustancia tipo polvo de color blanco

Ambas fueron sometidas a la prueba de campo correspondiente, procedimiento técnico utilizado habitualmente en este tipo de operativos para determinar de manera preliminar la naturaleza de los estupefacientes.

Según el resultado de ese análisis, se estableció que las sustancias corresponderían a Marihuana y Cocaína respectivamente.

Además de los estupefacientes, durante el procedimiento también se incautaron otros elementos considerados de interés para la investigación:

$307.000 en efectivo

Un teléfono celular de colores negro y gris

Una balanza digital

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro, bajo custodia de las autoridades policiales y judiciales que intervienen en la causa.

La presencia de envoltorios listos para la venta y una balanza digital constituye, según la lógica investigativa aplicada en este tipo de procedimientos, indicios relevantes en causas vinculadas al narcomenudeo, ya que suelen estar asociados a la fracción y comercialización de sustancias prohibidas.

Detención de un joven de 29 años

Una vez finalizado el procedimiento judicial, los efectivos policiales adoptaron una nueva medida en el marco del operativo.

El personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán) procedió a la detención de un joven de 29 años de edad, quien fue señalado en el contexto de la investigación que dio origen al allanamiento.

Tras su aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente, que determinará los pasos procesales a seguir dentro de la causa.

El procedimiento representa una intervención significativa en la lucha contra el narcomenudeo en el departamento Capayán, resultado del trabajo coordinado entre las áreas investigativas de la Policía de la Provincia y la Justicia Federal.

Un operativo en el marco de la lucha contra el narcomenudeo

El allanamiento realizado en Chumbicha se inscribe dentro de las acciones investigativas orientadas a detectar y desarticular puntos de comercialización de estupefacientes a pequeña escala, conocidos comúnmente como narcomenudeo.

La labor previa del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán) permitió reunir los elementos necesarios para solicitar la intervención judicial que finalmente derivó en el procedimiento ejecutado durante la tarde.

El resultado del operativo dejó como saldo:

Sustancias que corresponderían a Marihuana y Cocaína

Envoltorios listos para su comercialización

$307.000 en efectivo

Un teléfono celular negro y gris

Una balanza digital

La detención de un joven de 29 años

Con estos elementos incorporados a la causa, la investigación continuará bajo la órbita del Juzgado Federal a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, con intervención de la Secretaría del Dr. Raúl Enrique Córdoba, mientras se avanza en las actuaciones judiciales correspondientes.