Narcomenudeo en Catamarca: secuestran más de un millón de pesos y marihuana

En el marco de una investigación judicial orientada a combatir el narcomenudeo en la Capital, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía llevaron adelante una serie de procedimientos en la zona sur de la ciudad, que culminaron con el secuestro de droga, una importante suma de dinero en efectivo y la detención de tres personas. Los operativos se realizaron bajo directivas del Juzgado Federal y estuvieron focalizados en domicilios del barrio Virgen Niña.

Las medidas judiciales se concretaron tras tareas investigativas previas que permitieron reunir elementos probatorios sobre la presunta comercialización de estupefacientes en la zona. Con las órdenes correspondientes, los efectivos policiales ingresaron a los inmuebles señalados, donde se desplegó un exhaustivo trabajo de registro y secuestro de elementos de interés para la causa.

Como resultado de los allanamientos, el personal de Drogas Peligrosas logró incautar un total de 1,153 kilogramos de una sustancia vegetal que, tras las pruebas de campo realizadas, arrojó resultado positivo para marihuana. Además, se secuestraron cuatro balanzas digitales, herramientas comúnmente utilizadas para el fraccionamiento y pesaje de la droga antes de su comercialización.

Uno de los aspectos más relevantes del operativo fue el hallazgo de una importante suma de dinero en efectivo. Según se informó oficialmente, los policías incautaron un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos ($1.049.470), presuntamente vinculados a la actividad ilícita investigada. Este monto refuerza la hipótesis de una estructura dedicada a la venta de estupefacientes al menudeo en el ámbito barrial.

Durante los procedimientos también se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para obtener información relevante para la causa, y un cartucho calibre 7.62 milímetros, elemento que será incorporado como evidencia y analizado en el marco de la investigación judicial en curso.

Al finalizar las medidas, los efectivos procedieron a la detención de tres personas, dos hombres de 28 y 30 años, y un tercero de 66 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal. Asimismo, un joven de 26 años fue notificado y quedó supeditado a la prosecución de la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar su grado de participación en los hechos investigados.