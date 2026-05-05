Recuperan material de construcción robado en Valle Viejo

En el departamento Valle Viejo, un operativo policial permitió recuperar material de construcción que había sido sustraído, en el marco de una investigación que se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. El procedimiento se concretó tras una medida judicial que habilitó el registro de una vivienda ubicada en el barrio La Costanera.

La intervención fue llevada adelante por numerarios de la Comisaría de San Isidro, quienes actuaron en conjunto con sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, en una acción coordinada que responde a directivas específicas del ámbito judicial. La diligencia se enmarca en un proceso investigativo orientado a esclarecer un hecho de sustracción de materiales de construcción.

El despliegue policial se realizó con el objetivo de localizar elementos denunciados como robados, en una causa que tiene como damnificada a una mujer de 52 años. La actuación de las fuerzas de seguridad se desarrolló conforme a los lineamientos establecidos por la Justicia, lo que permitió avanzar en la recuperación de los bienes.

El registro domiciliario en barrio La Costanera

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda del barrio La Costanera, en Valle Viejo, donde los efectivos concretaron un registro domiciliario autorizado judicialmente. Esta medida permitió inspeccionar el inmueble en busca de elementos vinculados al hecho investigado.

Durante el operativo, los uniformados lograron recuperar un total de dieciocho blocks, que según se indicó, habrían sido sustraídos previamente de otro domicilio. Este hallazgo constituye un elemento central dentro de la causa, ya que permite vincular los materiales con la denuncia realizada por la víctima.

El resultado del registro refuerza la línea investigativa que derivó en la solicitud de la medida judicial, consolidando indicios sobre el destino de los materiales denunciados como robados.

La intervención de la Fiscalía

La actuación policial se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que supervisa el avance de la investigación y determina las medidas a seguir. En este marco, los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente.

Desde el ámbito judicial se impartieron las indicaciones correspondientes para continuar con el proceso, lo que incluye la evaluación de las pruebas reunidas y la determinación de los pasos siguientes dentro de la causa.

La recuperación del material

La recuperación de los dieciocho blocks representa un avance concreto en la causa, al tratarse de los elementos denunciados como sustraídos. Este tipo de material, habitualmente utilizado en la construcción, forma parte del patrimonio de la víctima, lo que otorga relevancia al operativo realizado.

El hecho de que los materiales hayan sido hallados en un domicilio específico permite fortalecer la reconstrucción de los acontecimientos y aporta evidencia para el desarrollo del expediente judicial. La restitución de estos elementos queda ahora sujeta a las disposiciones que determine la Justicia.