Aprehenden a un joven tras intentar huir y agredir a policías

Un operativo policial llevado a cabo en el oeste de la Capital culminó con la aprehensión de un joven de 26 años, identificado con el apellido Ortega, luego de un episodio que incluyó un intento de fuga y una reacción agresiva contra los efectivos intervinientes.

El hecho ocurrió en la calle Federico Argerich, en el tramo comprendido entre Caleta Olivia y Santa Cruz, donde motoristas del COEM-Kappa realizaban tareas de control e identificación en la vía pública. En ese contexto, los uniformados procedieron a identificar al sujeto, quien, según se informó, reaccionó intentando evadir el procedimiento.

La situación derivó en una breve persecución, que concluyó con la interceptación del individuo. De acuerdo a lo consignado, al ser alcanzado por los efectivos, el joven adoptó una actitud agresiva, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Intento de fuga y reacción violenta

El episodio se desarrolló en una secuencia que comenzó con un procedimiento de rutina y escaló rápidamente ante la conducta del involucrado. Según los datos proporcionados, el joven:

Intentó darse a la fuga al momento de ser identificado.

al momento de ser identificado. Fue interceptado por el personal policial tras el intento de evasión.

tras el intento de evasión. Se tornó agresivo contra los efectivos una vez reducido.

La intervención de los motoristas del COEM-Kappa permitió controlar la situación en el lugar, evitando que el incidente se extendiera o derivara en consecuencias mayores. La reacción del sujeto fue considerada un factor determinante para su aprehensión.

Intervención del COEM-Kappa

El procedimiento estuvo a cargo de motoristas del COEM-Kappa, unidad que intervino en el lugar realizando tareas operativas. Su presencia en la zona forma parte de los dispositivos de control y prevención desplegados en distintos puntos de la ciudad.

La actuación de los efectivos permitió llevar adelante la identificación del individuo, así como también su posterior reducción y traslado, en un marco de intervención que respondió a una situación dinámica en la vía pública.

Traslado y actuación judicial

Tras su aprehensión, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta, dependencia que corresponde por jurisdicción al lugar donde se produjo el hecho. Allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que tomó intervención en la causa.

El proceso continúa bajo la órbita judicial, donde se determinarán las medidas a seguir en función de los hechos registrados durante el procedimiento. La actuación de la Fiscalía será clave para definir la situación procesal del aprehendido.