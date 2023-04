Nueva marcha reclamando celeridad en el caso de abuso contra el expolicía Espeche

Otra vez Gabriela Nughes, madre de dos víctimas de abuso sexual, reclamó para que el caso no se acelere su trámite sino, y por sobre todo, para que el acusado quede detenido. Esto aún está pendiente, por cuanto no está imputado, porque aún a los jóvenes que sufrieron el abuso no se les realizo la Cámara Gesell, esto en el caso puntual del joven que presenta una discapacidad.

El doloroso pedido de la madre es contra el expolicía Víctor Espeche, señalado como el autor del aberrante hecho, del que fueron víctimas su hija desde los 6 años -actualmente tiene 18-, y de su hijo, de 19 años, en reiteradas ocasiones. El joven tiene autismo. Para visibilizar esto nuevamente, este viernes marcharon desde el Juzgado de Garantías a Fiscalía General.

Gabriela, en diálogo con La Unión, agradeció el acompañamiento del MST en la protesta, destacó el diálogo que pudo volver a tener con la fiscal Antonella Kraneviter pero denunció el hostigamiento de parte de familiares del abusador. “Vengo siendo denunciada por la otra parte, así que también vine a pedir protección porque no tengo ningún tipo de custodia policial. Por las noches hay gente merodeando mi casa y eso fue lo que le vine a contar y pedir a la fiscal”, dijo Nughes.

“A mí nada y a pesar de esto, me va a callar. Voy a seguir defendiendo a mis hijos. Las marchas van a continuar hasta que él esté preso”, sentenció la mujer.

En cuanto al avance de la causa, que aún no dicó medidas en contra de Víctor Espeche, sentenció: “Nosé qué más está esperando la justicia. Nosé qué necesita ver, porque la verdad que cualquiera que se siente a leer el expediente con la declaración de mi hija, se le va a partir el corazón”.

La madre volvió a recordar el calvario por el que atraviesan sus hijos, en particular la joven, quien está siendo contenida psicológicamente de manera particular, porque el CIF a la fecha no tiene turnos para asitirla. Lo mismo sucede con la fecha para la Cámara Gesel de su hermano, que es la prueba que faltaría para que se proceda a la imputación y detención.