Nuevo juicio contra Elpidio Guaráz: un planteo de la defensa frenó el juicio

La continuidad del juicio oral contra Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta acusado de abuso de autoridad, quedó postergada hasta el próximo lunes, luego de que la Fiscalía solicitara un plazo para estudiar una presentación realizada por la defensa del imputado. El planteo fue expuesto durante la audiencia desarrollada este jueves en el Juzgado Correccional N° 1, bajo la subrogancia del juez Chayle Costilla.

La jornada judicial comenzó con el traslado de Guaraz desde el Servicio Penitenciario, adonde llegó cerca de las 9 de la mañana para participar de la audiencia. Durante el desarrollo del debate, sus abogados presentaron oralmente los argumentos contenidos en un escrito de 17 páginas, en el que cuestionaron aspectos vinculados con el tiempo transcurrido entre la denuncia y la notificación al acusado de las pruebas que se producían durante la etapa de instrucción.

La presentación de la defensa puso el foco en la forma en que se habrían tramitado las notificaciones de las medidas probatorias durante ese período. Según sostuvieron los abogados, Guaraz tenía designado un defensor oficial cuando ya había nombrado a un abogado particular, una circunstancia que, de acuerdo con su planteo, habría incidido en el conocimiento oportuno de los elementos incorporados a la investigación.

Una vez concluida la exposición, el tribunal dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que analizara los cuestionamientos. La Fiscalía solicitó tiempo para estudiar el escrito y evaluar los argumentos antes de formular una respuesta. Ante ese pedido, la continuidad de la audiencia quedó fijada para el lunes 26 de octubre.

Por el momento, no se informó una resolución judicial sobre los cuestionamientos planteados por la defensa. La presentación permanece pendiente de análisis y será materia de consideración en la próxima instancia del proceso.

Un escrito de 17 páginas y cuestionamientos

El eje central de la exposición de los abogados de Guaraz estuvo relacionado con el procedimiento de notificación de las pruebas que se producían durante la instrucción de la causa. La defensa cuestionó el tiempo transcurrido entre la denuncia y la comunicación al imputado de esos elementos, al considerar que esa situación debía ser examinada en el marco del juicio.

Durante la audiencia, los representantes legales del exintendente oralizaron una presentación de 17 páginas, en la que desarrollaron sus objeciones sobre la manera en que se habrían cursado las notificaciones de las medidas probatorias.

Según argumentaron, Guaraz ya había nombrado a un abogado particular cuando todavía figuraba con un defensor oficial designado. De acuerdo con la explicación de la defensa, durante ese período las comunicaciones relacionadas con las medidas de prueba se dirigían al defensor oficial.

A partir de esa circunstancia, los abogados sostuvieron que el acusado no habría tenido conocimiento oportuno de los elementos que se incorporaban a la investigación. El planteo quedó formalmente expuesto ante el tribunal y deberá ser analizado antes de que pueda conocerse una respuesta judicial sobre los cuestionamientos formulados.

La presentación no obtuvo una resolución inmediata durante la audiencia de este jueves. Tras escuchar los argumentos, el tribunal resolvió dar intervención a la Fiscalía, que pidió un plazo para estudiar el contenido del escrito y analizar sus fundamentos.

La Fiscalía pidió tiempo para analizar el planteo

Luego de la exposición de la defensa, el tribunal corrió vista al Ministerio Público Fiscal, que solicitó tiempo para examinar la presentación antes de emitir una respuesta. El pedido estuvo vinculado con la necesidad de estudiar el escrito y los argumentos expuestos por los abogados de Guaraz.

La solicitud de la Fiscalía modificó el desarrollo previsto para la jornada judicial. En lugar de continuar con el debate oral, se dispuso postergar la audiencia hasta el lunes 26 de octubre, fecha en la que se retomará la actividad.

De esta manera, el planteo defensivo quedó pendiente de análisis y la causa continuará su trámite una vez que se reanude la audiencia. Hasta el momento, no se comunicó una decisión del tribunal respecto de los cuestionamientos sobre las notificaciones de las pruebas producidas durante la instrucción.

La audiencia se realizó en el Juzgado Correccional N° 1

La audiencia de este jueves se desarrolló en el Juzgado Correccional N° 1, bajo la subrogancia del juez Chayle Costilla. Guaraz fue trasladado desde el Servicio Penitenciario y llegó al lugar cerca de las 9 de la mañana para participar de la instancia judicial.

El exintendente de Bañado de Ovanta enfrenta en este proceso una acusación por abuso de autoridad. Durante la jornada, el punto que concentró la actividad fue la presentación de la defensa y la posterior solicitud fiscal de tiempo para analizarla.

El debate quedó así condicionado por la necesidad de examinar los cuestionamientos expuestos por los abogados, relacionados con las notificaciones de las medidas probatorias y el conocimiento que, según sostuvieron, habría tenido el imputado sobre los elementos incorporados a la investigación.