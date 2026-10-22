Otra vez El Nene: violento choque entre un colectivo y un camión

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de las calles Junín y General Belgrano, donde un colectivo de la Línea 104 colisionó contra la parte trasera de un camión de carga. El hecho generó la intervención de efectivos policiales, que trabajaron en la zona para ordenar la circulación vehicular y avanzar con las actuaciones correspondientes.

La unidad de transporte involucrada pertenece a la empresa El Nene SRL y, de acuerdo con la información disponible, impactó de lleno contra la parte posterior del vehículo de carga. Por el momento, las circunstancias que derivaron en el siniestro no fueron establecidas y se llevan adelante las tareas necesarias para determinar cómo se produjo la colisión.

El choque ocurrió en un cruce de calles donde fue necesaria la presencia del personal policial para organizar el tránsito y realizar las primeras actuaciones. Mientras se desarrollaban esos trabajos, las autoridades procuraban establecer la mecánica del accidente y las condiciones en las que se produjo el impacto entre ambos vehículos.

Cómo ocurrió el accidente

Tras el siniestro, efectivos de la Policía se hicieron presentes en el lugar para intervenir en el operativo. Entre las tareas realizadas se incluyeron el ordenamiento del tránsito y las pericias destinadas a reconstruir la secuencia de los hechos.

El objetivo de estas actuaciones es determinar las circunstancias que llevaron al colectivo de la línea 104 a colisionar contra la parte trasera del camión de carga. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre los factores que pudieron haber provocado el accidente.

La investigación deberá establecer la mecánica del choque a partir de las pericias correspondientes. En ese marco, la información disponible todavía no permite precisar cómo se produjo el impacto ni cuáles fueron las circunstancias previas a la colisión.

Sin personas heridas

En cuanto a las consecuencias del accidente, hasta el momento no se reportaron personas heridas de gravedad. La información inicial tampoco da cuenta de un saldo de víctimas como consecuencia del impacto entre la unidad de pasajeros y el camión. La situación permanece sujeta a las actuaciones que se desarrollan en el lugar, donde el personal policial continúa con las tareas vinculadas con el siniestro y el ordenamiento de la circulación.

Otro de los datos vinculados con el episodio es que el colectivo involucrado pertenece a El Nene SRL, empresa que este miércoles fue sancionada por la Secretaría de Transporte.

La sanción se produjo un día antes del accidente protagonizado por una de sus unidades. Sin embargo, no se precisaron los motivos de esa medida ni se estableció una relación entre la sanción administrativa y el choque ocurrido en Junín y General Belgrano.