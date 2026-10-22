Siniestro en El Portezuelo: un camión bloquea la Ruta Nacional 38

Un siniestro vial registrado este jueves en la localidad de El Portezuelo provocó una restricción momentánea del tránsito sobre la Ruta Nacional 38, luego de que un camión involucrado en el hecho quedara volcado o atravesado y ocupara la totalidad de la calzada.

La situación fue informada por Vialidad Nacional, inidicando las dificultades para circular por ese sector de la ruta y advirtiendo sobre la necesidad de extremar las precauciones mientras se desarrollan las tareas correspondientes.

De acuerdo con la información difundida, el vehículo de carga quedó en una posición que impidió el normal desplazamiento de los demás vehículos, interrumpiendo el flujo habitual del tránsito. Como consecuencia, las autoridades debieron implementar una alternativa provisoria para permitir que los conductores pudieran continuar su recorrido por la zona afectada.

El hecho generó un escenario que requiere especial atención por parte de quienes transitan por la Ruta Nacional 38, debido a que la circulación no se encuentra habilitada en condiciones normales y depende de las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

El paso fue habilitado de manera precaria

Ante la interrupción de la calzada, se dispuso un paso provisorio por el sector de la banquina para permitir la circulación de los vehículos. Esta alternativa fue habilitada de manera precaria, mientras continúan las tareas vinculadas con el siniestro vial.

La medida busca posibilitar el desplazamiento del tránsito pese a que el camión involucrado ocupa la totalidad de la calzada. Sin embargo, las condiciones actuales obligan a los conductores a circular con cuidado y a prestar atención a las indicaciones que se impartan en el sector.

La circulación por la banquina constituye una solución transitoria frente al bloqueo de la ruta, por lo que quienes deban atravesar la zona tienen que considerar que el paso se encuentra restringido y que pueden producirse demoras durante el operativo.

La Policía trabaja para ordenar el tránsito

En el lugar interviene personal policial, que desarrolla tareas destinadas a ordenar la circulación y llevar adelante los peritajes correspondientes. La presencia de los efectivos resulta necesaria para organizar el paso de los vehículos por el sector habilitado de manera provisoria y evitar inconvenientes mientras se mantiene la restricción sobre la calzada.

Además de regular el tránsito, el personal trabaja en las actuaciones relacionadas con el siniestro, con el objetivo de realizar los peritajes correspondientes. Por el momento, la información oficial difundida no precisa las circunstancias que provocaron el accidente ni los detalles sobre la mecánica del hecho.