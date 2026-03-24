Operativo por abigeato en Catamarca: secuestran 170 kilos de carne y detienen a un hombre

Bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo llevaron adelante un operativo que incluyó dos registros domiciliarios en distintos puntos de la ciudad de Recreo, cabecera del departamento La Paz. Los procedimientos se desarrollaron de manera coordinada en inmuebles ubicados en los barrios 1 de Julio y Mataderos, zonas que quedaron bajo la atención de la investigación en curso.

La intervención se enmarca en una causa vinculada a un supuesto delito de abigeato, una problemática que afecta a productores y que implica el robo o faena ilegal de ganado. En este contexto, las medidas judiciales apuntaron a reunir elementos de prueba y determinar posibles responsabilidades.

Detención e incautación de elementos clave

Durante los allanamientos, el personal policial procedió al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Giménez, de 52 años de edad. La detención se realizó en uno de los domicilios inspeccionados, en el marco de las facultades otorgadas por la autoridad judicial interviniente.

En paralelo, los efectivos lograron el secuestro de una importante cantidad de productos de origen vacuno, que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, tendrían relación directa con la denuncia que motivó el operativo.

Entre los elementos incautados se detallan:

170 kilogramos de carne vacuna

Ocho patas de animales vacunos

Dos cueros de ganado

Estos elementos fueron considerados de interés para la causa, ya que podrían constituir evidencia material vinculada al presunto hecho delictivo investigado.