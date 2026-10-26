Operativo: arrestaron a dos hombres y secuestraron 29 vehículos

La Policía continuó con los operativos de control vehicular en la Capital y el interior de Catamarca, mediante recorridos preventivos, controles de vehículos e identificación de personas en distintas jurisdicciones. Los procedimientos estuvieron a cargo de numerarios de varias dependencias policiales y contaron con la colaboración de los distintos grupos especiales de la institución.

Las tareas se desarrollaron en el marco de las acciones de prevención y fiscalización realizadas por las fuerzas de seguridad en sus respectivas áreas de responsabilidad. Según la información difundida, participaron efectivos de las Seccionales Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, Novena y Décima de la Capital, además de personal policial de San José, departamento Santa María, y de las Comisarías Departamentales Tinogasta y Belén.

La intervención de estas dependencias permitió desplegar los controles en diferentes sectores de la provincia, tanto en el ámbito capitalino como en localidades del interior. Las tareas incluyeron recorridos preventivos, fiscalización vehicular e identificación de personas, tres acciones que formaron parte de los procedimientos informados por la institución policial.

Quiénes intervinieron

El operativo reunió a personal de seis seccionales de la Capital y a efectivos de distintas dependencias del interior provincial. A su vez, la colaboración de los grupos especiales de la institución acompañó el trabajo desarrollado en cada una de las jurisdicciones.

Las unidades policiales mencionadas en el informe fueron:

Capital: Seccionales Cuarta, Quinta, Sexta, Octava, Novena y Décima.

Departamento Santa María: personal policial de San José.

Tinogasta: efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta.

Belén: efectivos de la Comisaría Departamental Belén.

Apoyo institucional: colaboración de los distintos grupos especiales de la Policía.

Los efectivos realizaron recorridos preventivos y controles de vehículos, además de tareas destinadas a identificar personas en las zonas correspondientes a cada dependencia. La información oficial no detalló los horarios de los procedimientos ni precisó los lugares puntuales en los que se produjeron cada uno de los secuestros y arrestos.

Dos hombres arrestados durante los controles

Como resultado de las intervenciones, los policías arrestaron a dos personas de sexo masculino, ambas mayores de edad. El informe consignó la cantidad de personas arrestadas, aunque no brindó información adicional sobre sus identidades, las circunstancias particulares de cada procedimiento ni los motivos específicos que derivaron en las medidas adoptadas.

Por lo tanto, los datos difundidos permiten establecer que los dos arrestos se produjeron durante el desarrollo de los operativos preventivos y de control vehicular, sin que se hayan informado mayores precisiones sobre las situaciones individuales.

Las actuaciones formaron parte de los procedimientos realizados por el personal policial en sus respectivas jurisdicciones, junto con la fiscalización de automóviles y motocicletas que circulaban por los sectores alcanzados por los controles.

Secuestraron dos automóviles y 27 motocicletas

Otro de los resultados informados fue el secuestro de 29 vehículos en total, distribuidos entre dos automóviles y 27 motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

De acuerdo con el parte policial, las medidas se adoptaron debido a que sus conductores habrían infringido las disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449. La información utiliza el término "habrían", por lo que las situaciones fueron presentadas como presuntas infracciones a la normativa vigente.

El detalle de los vehículos secuestrados es el siguiente:

Dos automóviles, retirados de circulación durante los procedimientos.

Veintisiete motocicletas, correspondientes a distintas marcas y cilindradas.

Total: 29 vehículos secuestrados por presuntas infracciones a la legislación nacional de tránsito.

El informe no especificó las marcas, los modelos, las cilindradas particulares ni las condiciones concretas que motivaron cada secuestro. Tampoco precisó qué cantidad de vehículos correspondió a cada jurisdicción en la que se llevaron adelante los operativos.