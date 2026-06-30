Operativo: arrestaron a dos personas y secuestraron motocicletas

Numerarios de las Comisarías Segunda y Sexta de la Capital, con la colaboración de efectivos pertenecientes a distintos grupos especiales y demás dependencias policiales, llevaron adelante una serie de operativos de seguridad en sus respectivas jurisdicciones.

Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas al fortalecimiento de las tareas preventivas mediante controles vehiculares, recorridos de vigilancia e identificación de personas, procedimientos que fueron ejecutados de manera conjunta por las distintas unidades policiales que participaron del despliegue.

Los operativos comprendieron diversas intervenciones destinadas al control del tránsito y a la prevención de hechos que pudieran afectar la seguridad en los sectores alcanzados por los procedimientos.

Controles vehiculares y recorridos preventivos

Durante la jornada, los efectivos realizaron distintas actividades de control en la vía pública, concentrando su labor en la fiscalización de vehículos y en la identificación de personas que circulaban por las jurisdicciones correspondientes a las Comisarías Segunda y Sexta.

Estos procedimientos fueron ejecutados con la participación de personal policial perteneciente a distintas dependencias, en un trabajo coordinado que permitió ampliar la presencia preventiva en diferentes sectores de la Capital.

Arrestos y secuestro de motocicletas

Como resultado de los operativos, los efectivos policiales procedieron al arresto de dos personas mayores de edad, realizando posteriormente las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Además, durante los controles se dispuso el secuestro de cuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

De acuerdo con la información oficial, la medida fue adoptada debido a que los conductores de esos vehículos infringieron lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia. El procedimiento permitió retirar de circulación los rodados involucrados mientras se cumplimentaban las actuaciones de rigor previstas para este tipo de intervenciones.

Rodado con documentación dudosa

En el marco de los mismos operativos, el personal policial llevó adelante otro procedimiento que concluyó con la aprehensión de dos jóvenes. Se trata de dos personas identificadas por los apellidos Rusch, de 19 años, y Pacheco, de 21 años, quienes circulaban en un rodado cuya documentación presentaba irregularidades.

Según la información oficial, durante el procedimiento los efectivos advirtieron inconsistencias en la documentación exhibida por los ocupantes del vehículo.

Asimismo, al efectuar una verificación visual del cuadro del rodado, los policías observaron que los datos identificatorios no coincidirían con la cédula de identificación presentada.

Estas irregularidades motivaron la intervención policial y la adopción de las medidas correspondientes.

Traslado a la dependencia policial

Tras detectarse las presuntas anomalías en la documentación y en la identificación del vehículo, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos ocupantes.

Posteriormente, Rusch (19) y Pacheco (21) fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente. La información oficial indica que ambos quedaron alojados en la seccional policial, permaneciendo a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomará intervención en el procedimiento iniciado a partir de las irregularidades detectadas.