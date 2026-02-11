Operativo por camión siniestrado: habrá cortes totales en la RN 60, en La Cébila

Vialidad Nacional informó que este miércoles se pondrá en marcha un operativo de remoción de un camión siniestrado en la Ruta Nacional 60, a la altura de la Quebrada de La Cébila, en territorio que vincula a Catamarca con La Rioja.

El procedimiento se desarrolla en el kilómetro 1.152,500, donde ayer se registró el siniestro. Como consecuencia de las tareas, el tránsito se interrumpirá parcialmente en ese tramo y se realizarán cortes totales por períodos de al menos una hora.

Actualmente, se lleva a cabo el traslado de la carga de oxígeno líquido que transportaba el camión hacia otro vehículo de similares características. En simultáneo, mediante el uso de una grúa, se realiza el levantamiento parcial de la cisterna del rodado siniestrado.

Desde el organismo nacional indicaron que estas maniobras implican cierto nivel de riesgo, lo que obliga a disponer cortes totales de circulación mientras se ejecutan las tareas más complejas.

Se estima que el operativo demandará al menos cinco horas. Para garantizar la seguridad vial, la Policía interrumpirá el tránsito en ambos extremos de La Cébila, específicamente en los empalmes con la Ruta Nacional 38 y la Ruta Provincial 46.