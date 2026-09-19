Dos adolescentes heridas tras un violento choque entre moto y auto en Catamarca

En la madrugada de hoy, exactamente a la 01:30, la tranquilidad de la localidad de Saujil, situada en el departamento Pomán, se vio interrumpida por un episodio de fuerte impacto social y vial. Las calles locales fueron el escenario de un siniestro vial que movilizó a distintos actores institucionales y sanitarios de la región. El hecho se registró específicamente en la intersección de las calles General Navarro y Esquiú, un punto neurálgico donde confluyó la tragedia y la posterior asistencia de emergencia.

La mecánica del siniestro: Dos menores en motocicleta y un automóvil involucrados

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el episodio vial tuvo como protagonistas a un automóvil Volkswagen Suran, de color blanco, el cual se encontraba al mando de José William Emanuel Carrizo, de 33 años de edad. Por otro lado, un vehículo de menor porte, tratándose de una motocicleta Brava 110 cc., era conducido por una adolescente de 16 años de edad, quien circulaba en compañía de otra jovencita de 15 años.

Hasta el momento, la mecánica exacta que derivó en el impacto permanece bajo la lupa de las autoridades competentes. Las causas que originaron la colisión frontal o lateral entre ambos rodados constituyen un interrogante central que forma parte de una investigación en curso destinada a esclarecer las responsabilidades del caso.

Operativo de urgencia y derivación hospitalaria hacia la Capital

Como consecuencia directa del violento impacto contra el Volkswagen Suran, las dos ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de consideración. La gravedad del cuadro clínico demandó la inmediata presencia y asistencia de facultativos médicos del nosocomio zonal, quienes evaluaron el estado de salud de las menores en el sitio del accidente.

Ante la magnitud de los traumatismos y la necesidad de una atención de mayor complejidad, se dispuso el traslado urgente de ambas jovencitas al Hospital de Niños "Eva Perón", ubicado en la ciudad Capital.