Capturan a un delincuente y recuperan herramientas robadas de un auto en Catamarca

El procedimiento policial que derivó en la aprehensión de un sospechoso tuvo su génesis en el marco de las labores cotidianas de seguridad que lleva adelante la fuerza pública. A las 11:00 de la mañana de hoy, personal perteneciente a la Comisaría Segunda se encontraba efectuando recorridos preventivos habituales por el sector urbano asignado.

En esas circunstancias, mientras los uniformados patrullaban en inmediaciones a la intersección conformada por la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Miguel Fernández, mantuvieron una entrevista directa con un ciudadano de 53 años de edad. Durante este intercambio, el damnificado expuso una situación delictiva de la que acababa de ser víctima: un sujeto había sustraído de su automóvil una bolsa con herramientas varias, para luego darse a la fuga con rumbo desierto, aprovechando la dinámica propia del movimiento urbano en horas de la mañana.

Operativo cerrojo y aprehensión del presunto autor

A partir de los datos recabados de manera inmediata en el lugar del ilícito, el personal policial activó un seguimiento táctico orientado a dar con el paradero del sospechoso y restituir los bienes afectados al patrimonio del ciudadano afectado. Gracias a la prontitud de la respuesta operativa, los efectivos lograron llegar hasta la esquina estratégica situada en la intersección de las calles Los Regionales y Miguel Hernández.

En dicho sector de la vía pública, los uniformados procedieron a la aprehensión del supuesto autor del hecho. Se trata de un joven de apellido Oliva, de 29 años, quien quedó formalmente vinculado al procedimiento en curso.

Secuestro de elementos y directivas judiciales pertinentes

Como corolario del procedimiento preventivo y de la posterior captura del sospechoso, la intervención policial abarcó el resguardo legal de los bienes malhabidos. En este sentido, los uniformados recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos, los cuales quedaron formalmente en calidad de secuestro preventivo para ser sometidos a las pericias y reconocimientos de rigor correspondientes.

En virtud de la normativa procesal vigente y de los acontecimientos suscitados, el joven de apellido Oliva fue trasladado y alojado en la seccional correspondiente, quedando a rigurosa disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Paralelamente, las autoridades competentes invitaron formalmente al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en las instalaciones de la Unidad Judicial N° 2, paso formal indispensable para dar continuidad al expediente judicial que investigará los hechos.