Operativo policial culmina con la recuperación de un vehículo y un detenido

En una respuesta inmediata ante los delitos contra la propiedad, las fuerzas de seguridad locales desarticularon un hecho delictivo que se había iniciado con la sustracción de un automotor en la zona oeste.

El operativo policial se activó formalmente tras la denuncia radicada por un vecino en el Precinto Judicial N° 6, quien puso en conocimiento de las autoridades el robo de su Renault Clío azul. A partir de ese momento, se articuló un trabajo de inteligencia y rastrillaje que involucró a múltiples dependencias para garantizar el éxito de la intervención y la restitución del bien.

La resolución del caso fue posible gracias a un despliegue coordinado que integró el esfuerzo profesional del personal de la División Sustracción de Automotores, los operadores del SAE-911 y efectivos de la Comisaría Quinta. Estas unidades iniciaron un exhaustivo rastrillaje que dio sus frutos en la intersección de la calle Provincia del Chaco y avenida Güemes Oeste. En dicho punto, los uniformados interceptaron y procedieron a la detención de un hombre de apellido Castro, de 38 años, quien quedó vinculado al proceso como el principal sospechoso del hecho.

Tras asegurar la detención del individuo, las tareas investigativas continuaron con el fin de localizar el rodado. La búsqueda se extendió hacia un inmueble ubicado en un camino comunal paralelo a la Ruta Provincial N° 1, en las cercanías del ingreso a Banda de Varela. En ese sitio, los efectivos lograron hallar el Clío azul, el cual fue inmediatamente secuestrado para ser sometido a las pericias correspondientes por parte de los expertos.

En el lugar del hallazgo, trabajaron de forma conjunta los peritos de Criminalística y el personal de la Unidad Judicial N° 6, quienes se encargaron de completar todas las actuaciones de rigor necesarias para la causa. Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Sexta, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, concluyendo así un procedimiento que permitió restablecer la propiedad de la víctima y poner al presunto autor ante la justicia.