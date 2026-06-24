Operativos: arrestaron a seis personas y secuestraron 19 vehículos

En el marco de los operativos de seguridad que continúan desarrollándose en el Valle Central, numerarios de las Comisarías Cuarta de la Capital y Departamental Fray Mamerto Esquiú, conjuntamente con efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, llevaron adelante una serie de procedimientos en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de reforzar la prevención y el control en la vía pública.

Las tareas desplegadas incluyeron operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas, en un esquema de trabajo articulado entre las dependencias policiales intervinientes. El despliegue se desarrolló de manera simultánea en las zonas comprendidas por las jurisdicciones de Capital y Fray Mamerto Esquiú, en el marco de acciones que apuntan a sostener la presencia policial y a fiscalizar tanto la circulación vehicular como el cumplimiento de las normas vigentes.

La intervención combinó distintas herramientas operativas. Por un lado, los controles vehiculares permitieron verificar la situación de motocicletas y automóviles que circulaban por el sector. Por otro, los recorridos preventivos reforzaron la presencia policial en distintos puntos, mientras que la identificación de personas formó parte del esquema de fiscalización e intervención desplegado por los uniformados.

Seis arrestos y secuestro de motocicletas y automóviles

Al finalizar los procedimientos, el balance dejó como resultado el arresto de seis personas mayores de edad, sobre quienes se labraron las actuaciones de rigor correspondientes. A la par, los efectivos intervinientes avanzaron con el secuestro de diecisiete motocicletas de distintas marcas y cilindradas y de dos automóviles, en el marco de las irregularidades detectadas durante los controles.

Los dos automóviles fueron secuestrados por alcoholemia positiva, luego de constatarse que sus conductores infringieron lo normado por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y por el Código de Faltas de la Provincia. Esa situación derivó en la confección de las correspondientes actas de infracción y en la posterior remisión de los rodados a las dependencias policiales.

De este modo, el operativo dejó una serie de resultados concretos tanto en materia de personas arrestadas como de vehículos retenidos, en un procedimiento que combinó control, prevención e intervención directa ante infracciones detectadas durante la jornada.

Actas, infracciones y traslado de los rodados

Tras la constatación de las infracciones y el procedimiento correspondiente, el personal policial avanzó con la confección de las actas de infracción y con el cumplimiento de las actuaciones formales previstas para este tipo de casos. En paralelo, se dispuso el traslado de los vehículos secuestrados hacia las dependencias policiales correspondientes.

La remisión de los rodados se concretó luego de labradas las actuaciones de rigor, en un proceso que cerró administrativamente el operativo desplegado por los efectivos de Capital, Fray Mamerto Esquiú y Seguridad Vial. De esta manera, tanto las motocicletas secuestradas como los dos automóviles involucrados en casos de alcoholemia positiva quedaron a disposición de las dependencias intervinientes, conforme al procedimiento realizado.

Un operativo con foco en el control y la prevención

El procedimiento desarrollado en el Valle Central volvió a mostrar un esquema de trabajo centrado en el control vehicular, la prevención y la verificación del cumplimiento de las normas vigentes. La articulación entre las comisarías intervinientes y la Dirección Seguridad Vial permitió desplegar controles en sus respectivas jurisdicciones, con resultados que incluyeron arrestos, secuestro de rodados y la detección de conductores que infringieron la normativa de tránsito.

En ese contexto, el operativo cerró con un saldo preciso: seis personas arrestadas, diecisiete motocicletas secuestradas y dos automóviles retenidos por alcoholemia positiva, además de la confección de las actas correspondientes y la remisión de los vehículos a las dependencias policiales. Todo ello en el marco de los operativos de seguridad que continúan llevándose adelante en el Valle Central y que involucran la intervención coordinada de distintas áreas de la Policía de la Provincia.