Operativos en Capital e interior: secuestran 17 vehículos y arrestan a cuatro personas

En el marco de operativos de control vehicular e identificación de personas, numerarios de distintas unidades policiales llevaron adelante un amplio despliegue en la Capital y el interior provincial. Las acciones incluyeron además recorridos preventivos, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Participaron de los procedimientos efectivos pertenecientes a:

Grupos Especiales COEM-Kappa de la Capital

GAM-Pampa de Valle Viejo

Seccional de Fiambalá

Comisaría Departamental Tinogasta

Cada una de estas dependencias actuó dentro de sus respectivas jurisdicciones, coordinando tareas que abarcaron controles dinámicos en la vía pública y operativos fijos en puntos estratégicos.

Controles, identificación y prevención

Durante los procedimientos, los uniformados realizaron verificaciones de documentación vehicular, controles de cumplimiento de normas de tránsito y tareas de identificación de personas. Estas acciones se complementaron con patrullajes preventivos, orientados a disuadir conductas contrarias a la ley y fortalecer la presencia policial en zonas urbanas y rutas.

El enfoque de los operativos se centró en detectar irregularidades vinculadas al tránsito y prevenir posibles situaciones de riesgo, tanto para conductores como para terceros.

Cuatro arrestos y secuestro de 17 vehículos

Como resultado de las intervenciones, el saldo operativo incluyó cuatro (04) personas arrestadas y el secuestro de un total de diecisiete (17) vehículos.

El detalle de los rodados incautados es el siguiente:

Un (01) cuatriciclo

Dieciséis (16) motocicletas de distintas marcas y cilindradas

Según se informó, las medidas fueron adoptadas debido a que los conductores infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Procedimiento legal y traslado de los rodados

Tras detectarse las infracciones, el personal policial procedió a labrar las actas correspondientes, dejando constancia de las irregularidades constatadas en cada caso. Posteriormente, los vehículos fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Este procedimiento forma parte del protocolo habitual ante faltas a la normativa vigente, garantizando tanto el registro formal de las infracciones como la intervención de los organismos encargados de su resolución.