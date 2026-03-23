Operativos en Capital e interior: secuestran 17 vehículos y arrestan a cuatro personas

En el marco de operativos de control vehicular e identificación de personas, numerarios de distintas unidades policiales llevaron adelante un amplio despliegue en la Capital y el interior provincial. Las acciones incluyeron además recorridos preventivos, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
Participaron de los procedimientos efectivos pertenecientes a:
- Grupos Especiales COEM-Kappa de la Capital
- GAM-Pampa de Valle Viejo
- Seccional de Fiambalá
- Comisaría Departamental Tinogasta
Cada una de estas dependencias actuó dentro de sus respectivas jurisdicciones, coordinando tareas que abarcaron controles dinámicos en la vía pública y operativos fijos en puntos estratégicos.
Controles, identificación y prevención
Durante los procedimientos, los uniformados realizaron verificaciones de documentación vehicular, controles de cumplimiento de normas de tránsito y tareas de identificación de personas. Estas acciones se complementaron con patrullajes preventivos, orientados a disuadir conductas contrarias a la ley y fortalecer la presencia policial en zonas urbanas y rutas.
El enfoque de los operativos se centró en detectar irregularidades vinculadas al tránsito y prevenir posibles situaciones de riesgo, tanto para conductores como para terceros.
Cuatro arrestos y secuestro de 17 vehículos
Como resultado de las intervenciones, el saldo operativo incluyó cuatro (04) personas arrestadas y el secuestro de un total de diecisiete (17) vehículos.
El detalle de los rodados incautados es el siguiente:
- Un (01) cuatriciclo
- Dieciséis (16) motocicletas de distintas marcas y cilindradas
Según se informó, las medidas fueron adoptadas debido a que los conductores infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.
Procedimiento legal y traslado de los rodados
Tras detectarse las infracciones, el personal policial procedió a labrar las actas correspondientes, dejando constancia de las irregularidades constatadas en cada caso. Posteriormente, los vehículos fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Este procedimiento forma parte del protocolo habitual ante faltas a la normativa vigente, garantizando tanto el registro formal de las infracciones como la intervención de los organismos encargados de su resolución.