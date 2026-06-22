Operativos: ocho arrestados, un adolescente demorado y vehículos secuestrados

Las fuerzas de seguridad continúan desarrollando operativos de prevención y control en distintos sectores de la provincia. En esta oportunidad, las acciones se llevaron adelante tanto en la Capital como en localidades del interior provincial, con la participación de numerarios de diferentes dependencias policiales.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de las Comisarías Primera, Segunda, Novena, Décima y Décima Primera de la Capital, quienes trabajaron de manera coordinada con personal de las Departamentales Tinogasta y San José, esta última perteneciente al departamento Santa María.

Las tareas desplegadas incluyeron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en las respectivas jurisdicciones, en el marco de las acciones habituales destinadas al control y prevención en la vía pública.

Controles vehiculares y recorridos preventivos

Durante el desarrollo de los operativos, los efectivos realizaron verificaciones sobre vehículos que circulaban por distintos sectores, además de controles de documentación e identificación de personas. Paralelamente, se concretaron recorridos preventivos en diferentes zonas con el objetivo de fortalecer la presencia policial y supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Estas acciones abarcaron tanto áreas urbanas de la Capital como sectores correspondientes a los departamentos Tinogasta y Santa María, donde el personal policial efectuó intervenciones en el marco de las facultades previstas para este tipo de procedimientos.

La labor coordinada de las distintas dependencias permitió abarcar un amplio territorio provincial y desarrollar controles simultáneos en diferentes jurisdicciones.

Ocho arrestados y un adolescente demorado

Al concluir los operativos, los resultados reflejaron diversas intervenciones por parte del personal policial. De acuerdo con la información oficial, fueron arrestadas ocho personas mayores de edad, mientras que un adolescente de 16 años fue demorado durante los procedimientos realizados en las distintas jurisdicciones alcanzadas por el operativo.

Tras las actuaciones correspondientes, los efectivos procedieron a labrar la documentación de rigor en cada uno de los casos, conforme a las disposiciones vigentes.

Entre los principales resultados del operativo se destacan:

• Ocho personas mayores de edad arrestadas.

• Un adolescente de 16 años demorado.

• Labrado de las actuaciones de rigor correspondientes.

Secuestro de motocicletas y un automóvil

Los controles también derivaron en el secuestro de vehículos cuyos conductores incurrieron en infracciones contempladas en la normativa vigente. Como resultado de las verificaciones efectuadas por el personal policial, fueron secuestradas dos motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Asimismo, se procedió al secuestro de un automóvil debido a un caso de alcoholemia positiva detectado durante los controles.

Según se informó, las medidas adoptadas estuvieron vinculadas al incumplimiento de lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y por el Código de Faltas de la Provincia.

En este contexto, los policías confeccionaron las correspondientes actas de infracción antes de proceder al traslado de los rodados.

Los vehículos secuestrados fueron remitidos posteriormente a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de las actuaciones administrativas y legales derivadas de cada procedimiento.