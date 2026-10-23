Operativos: la Policía arrestó a diez personas y secuestró 12 rodados

La Policía de Catamarca llevó adelante nuevos operativos de control vehicular, recorridos preventivos e identificación de personas en distintas jurisdicciones de la provincia, con intervenciones en Capital, Santa Rosa, Pomán, El Alto y Tinogasta. Como resultado de los procedimientos, los efectivos arrestaron a diez personas mayores de edad y secuestraron doce vehículos, entre ellos una camioneta y once motocicletas de diferentes marcas y cilindradas.

Las acciones se desarrollaron mediante la participación de numerarios del Comando de Operaciones Preventivas (COP), efectivos de diversas seccionales de la Capital y personal de comisarías departamentales. Los procedimientos contaron, además, con la colaboración de distintos grupos especiales de la institución policial.

Los operativos tuvieron como eje la realización de recorridos preventivos, el control de vehículos que circulaban por las respectivas jurisdicciones y la identificación de personas. En el marco de estas tareas, los uniformados intervinieron ante situaciones en las que se habrían registrado incumplimientos de las disposiciones contempladas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Los resultados informados incluyen tanto actuaciones relacionadas con personas mayores de edad como medidas administrativas sobre vehículos cuyos conductores habrían infringido las normativas vigentes. En estos casos, los efectivos labraron las correspondientes actas de infracción y dispusieron el traslado de los rodados a las dependencias policiales y los corralones municipales de las jurisdicciones intervinientes.

Quiénes participaron del operativo

El despliegue comprendió distintas unidades policiales, distribuidas en los cinco departamentos y jurisdicciones mencionados. En la Capital participaron efectivos de seis seccionales, junto con el personal del Comando de Operaciones Preventivas.

Las dependencias que intervinieron fueron:

Capital: Comando de Operaciones Preventivas (COP) y Seccionales Segunda, Sexta, Octava, Novena, Décima y Décima Primera.

Santa Rosa: personal policial de la jurisdicción de Los Altos.

Tinogasta: efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta.

Pomán: efectivos de la Comisaría Departamental Pomán.

El Alto: efectivos de la Comisaría Departamental El Alto.

Grupos especiales: colaboración de distintos grupos especiales de la institución policial.

La intervención conjunta de estas dependencias permitió desarrollar controles y recorridos preventivos en sus respectivas jurisdicciones. Las tareas incluyeron la identificación de personas y la verificación de vehículos, dentro de los procedimientos de prevención realizados por los efectivos.

Diez personas arrestadas durante los controles

Uno de los resultados informados por la institución fue el arresto de diez personas, todas mayores de edad. Según se indicó, tras las intervenciones se labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

La información oficial no detalló las identidades de las personas arrestadas ni precisó las circunstancias particulares de cada procedimiento. Tampoco especificó en qué jurisdicciones se produjo cada una de las intervenciones vinculadas con estos arrestos.

Las actuaciones quedaron sujetas a los procedimientos correspondientes, de acuerdo con lo informado por la fuerza policial. Los arrestos formaron parte del balance general de los operativos preventivos desarrollados en Capital, Santa Rosa, Pomán, El Alto y Tinogasta.

Una camioneta y once motos fueron secuestradas

En el apartado relacionado con el tránsito, los efectivos secuestraron doce rodados en total: una camioneta y once motocicletas de distintas marcas y cilindradas. De acuerdo con la información policial, la medida se adoptó debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones establecidas en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

El procedimiento contempló la confección de las correspondientes actas de infracción, requisito que acompañó las medidas adoptadas sobre los vehículos involucrados. Posteriormente, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales correspondientes a cada jurisdicción.