El Ejército Argentino despliega maniobras en Pomán y Andalgalá: habrá restricciones de circulación

El Ejército Argentino desarrollará entre el 23 y el 29 de octubre distintas actividades militares en territorio catamarqueño, en el marco del ejercicio denominado "Pegaso 6". El operativo tendrá como principales escenarios los departamentos Andalgalá y Pomán, donde se realizarán maniobras de instrucción, desplazamientos de personal y medios militares, ejercicios de ataque y otras acciones previstas en el cronograma.

La programación contempla movimientos extraordinarios en sectores próximos a rutas y vías de comunicación, por lo que se dispuso un esquema especial de prevención y seguridad para acompañar el desarrollo de las actividades y advertir a la población sobre las zonas alcanzadas por las maniobras.

Entre las acciones previstas se encuentran los lanzamientos de paracaidistas, los aterrizajes de helicópteros y los ejercicios militares de ataque, además del traslado de elementos militares entre distintas localidades. Estas actividades se distribuirán a lo largo de varios días y tendrán características diferentes según el lugar y la etapa del ejercicio.

Ante este escenario, la Jefatura de Policía, a través del Departamento Operaciones Policiales, implementará un dispositivo especial de seguridad y prevención, conforme al cronograma establecido para el operativo.

La planificación incluye intervenciones en Andalgalá, El Pajonal y Pomán, con una actividad específica en la zona de la Cuesta de la Vaca Muerta, sobre el corredor vial que comunica Pomán con Concepción. Este sector tendrá una restricción de circulación durante parte del ejercicio, debido a las maniobras militares previstas para el martes 27 y el miércoles 28 de octubre.

Paracaidistas, helicópteros y ejercicios en Andalgalá y El Pajonal

La programación detallada de las maniobras comenzará el domingo 25 de octubre, jornada en la que se realizarán lanzamientos de paracaidistas y ejercicios militares en sectores de Andalgalá y El Pajonal. En esta última localidad también están previstos aterrizajes de helicópteros y ejercicios de ataque, actividades que formarán parte del despliegue organizado por el Ejército Argentino.

La presencia de personal y medios militares en estos puntos implica movimientos diferentes de los habituales, especialmente en las áreas próximas a los lugares seleccionados para las prácticas. Por ese motivo, las autoridades solicitaron a los vecinos y conductores que deban transitar por las zonas involucradas extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal interviniente.

El desarrollo de las actividades estará sujeto al cronograma previsto para cada jornada, que contempla la continuidad de las maniobras en las mismas localidades durante el día siguiente.

Desplazamientos por las rutas provinciales 46 y 48

El lunes 26 de octubre continuarán los ejercicios militares en Andalgalá y El Pajonal. En Andalgalá se desarrollarán maniobras de ataque en el sector sur, con desplazamientos hacia el sector este a través de la Ruta Provincial N.º 46.

Además, durante la tarde están previstas actividades sobre la Ruta Provincial N.º 48, en el tramo comprendido entre Andalgalá y la Cuesta de la Chilca. La programación contempla, por lo tanto, movimientos militares en sectores vinculados con estas vías de comunicación.

En El Pajonal se llevarán adelante lanzamientos de paracaidistas, aterrizajes de helicópteros y ejercicios militares. La combinación de estas prácticas forma parte de las acciones planificadas para el desarrollo de Pegaso 6 en el territorio catamarqueño.

La circulación por las áreas próximas a las maniobras requerirá especial atención por parte de quienes deban desplazarse durante esa jornada. La recomendación oficial es evitar el ingreso a los sectores de actividad militar y seguir las instrucciones que brinde el personal a cargo del dispositivo de seguridad.

Traslado hacia Pomán

El martes 27 de octubre se realizará el desplazamiento de elementos militares hacia Pomán. La jornada también incluirá tareas de preparación de objetivos y un ejercicio nocturno de ataque en el sector de la Cuesta de la Vaca Muerta, ubicado sobre el corredor vial que comunica Pomán con Concepción.

Esta etapa del operativo tendrá especial relevancia para la circulación, ya que el ejercicio se desarrollará en una zona alcanzada por las restricciones anunciadas por las autoridades. La presencia de personal y medios militares en ese corredor exige que los usuarios de la vía tengan en cuenta las disposiciones previstas para evitar situaciones de riesgo.

Durante la misma jornada, en Andalgalá se instalará una mesa de incorporación de soldados voluntarios. Esta actividad se sumará al conjunto de acciones programadas en el marco del despliegue militar.

La planificación continuará al día siguiente con otro ejercicio de ataque en la Cuesta de la Vaca Muerta, esta vez durante el horario diurno y con munición de guerra.

Ejercicio diurno con munición de guerra y repliegue militar

El miércoles 28 de octubre se desarrollará un ejercicio diurno de ataque con munición de guerra en la Cuesta de la Vaca Muerta. Una vez finalizada esa actividad, está previsto el repliegue de los elementos militares hacia Pomán.

Al igual que el martes, la jornada incluirá tareas vinculadas con el despliegue y la organización de las fuerzas participantes. En Pomán también funcionará una mesa de incorporación de soldados voluntarios, según el cronograma informado.

La realización de las maniobras en la Cuesta de la Vaca Muerta constituye uno de los puntos centrales de la programación, tanto por las características del ejercicio como por la restricción temporal de circulación que se aplicará en el corredor vial entre Pomán y Concepción.

Por esta razón, las autoridades solicitaron a la población evitar el ingreso a los sectores donde se desarrollen las prácticas y respetar las indicaciones del personal interviniente durante todo el período establecido.

Restricción de circulación entre Pomán y Concepción

Una de las principales disposiciones de seguridad vinculadas con Pegaso 6 será la restricción de la circulación vehicular y peatonal desde Pomán hacia la localidad de Concepción, departamento Capayán, incluyendo la Cuesta de la Vaca Muerta.

La medida regirá durante el siguiente período:

Inicio: martes 27 de octubre, a las 21:00.

Finalización: miércoles 28 de octubre, a las 19:00.

Sectores alcanzados: el corredor desde Pomán hacia Concepción, en el departamento Capayán, incluida la Cuesta de la Vaca Muerta.

Circulación restringida: vehicular y peatonal.

La restricción coincidirá con el ejercicio nocturno de ataque previsto para el martes y con la maniobra diurna con munición de guerra programada para el miércoles, además del posterior repliegue de los elementos militares hacia Pomán.

Durante ese lapso, los vecinos y conductores deberán contemplar la disposición al momento de organizar sus desplazamientos. La indicación oficial es no ingresar a los sectores afectados y respetar las instrucciones impartidas por el personal que intervenga en el operativo.

Cierre del ejercicio con formación y desfile en Pomán

Las actividades de Pegaso 6 concluirán el jueves 29 de octubre, a partir de las 09:00, con una formación y un desfile de despedida en Pomán.

Esta instancia marcará el cierre de las maniobras programadas entre el 23 y el 29 de octubre en Catamarca. Luego de las distintas etapas desarrolladas en Andalgalá, El Pajonal y Pomán, la formación y el desfile constituirán la actividad final prevista en el cronograma.