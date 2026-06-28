Operativos: secuestraron motocicletas, una camioneta y un automóvil

Los operativos de seguridad continúan desarrollándose en distintos puntos del Valle Central y del interior provincial, mediante un despliegue de efectivos policiales que realizaron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en diversas jurisdicciones.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de distintas dependencias de la Policía, con el objetivo de llevar adelante tareas de prevención y control en sus respectivas áreas de competencia. Los procedimientos abarcaron tanto sectores de la Capital como localidades del interior provincial, donde los uniformados desarrollaron controles sobre vehículos y personas, además de patrullajes preventivos.

De hecho en los operativos participaron efectivos de varias dependencias policiales, quienes contaron además con la colaboración de diferentes grupos especiales de la Institución. De acuerdo con la información oficial, las tareas fueron realizadas por:

Efectivos de la Seccional Décima de la Ciudad Capital.

Personal de la Comisaría de Icaño, departamento La Paz.

Efectivos de la Comisaría de Chumbicha, departamento Capayán.

Personal de la Comisaría de Santa María.

Diferentes grupos especiales de la Institución.

Cada una de estas unidades desarrolló procedimientos dentro de sus respectivas jurisdicciones, coordinando acciones preventivas destinadas al control de la circulación vehicular y a la identificación de personas.

Controles vehiculares y recorridos preventivos

Durante el desarrollo de los procedimientos, los efectivos llevaron adelante una serie de tareas orientadas a reforzar la seguridad en los sectores intervenidos. Entre las acciones efectuadas se destacaron:

Controles vehiculares.

Recorridos preventivos.

Identificación de personas.

Estas actividades fueron ejecutadas en distintos puntos del Valle Central y del interior provincial, como parte de los operativos que se vienen desarrollando en esas jurisdicciones. El despliegue permitió verificar la documentación correspondiente de vehículos y conductores, además de constatar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito.

Vehículos secuestrados durante los procedimientos

Como resultado de los operativos realizados, el personal policial procedió al secuestro de distintos rodados cuyos conductores infringieron las disposiciones establecidas por la legislación vigente. En total fueron secuestrados:

Ocho (08) motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Una (01) camioneta Jeep Patriot 4x4.

Un (01) automóvil Ford Scort.

Según se informó oficialmente, la camioneta y el automóvil fueron secuestrados por registrar alcoholemia positiva, mientras que las actuaciones se realizaron debido a que sus conductores infringieron disposiciones contempladas en la normativa vigente.

Infracciones a la legislación de tránsito

Los procedimientos estuvieron vinculados al incumplimiento de normas establecidas por la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

De acuerdo con la información suministrada, las medidas adoptadas por el personal policial respondieron a las infracciones detectadas durante los controles realizados en las diferentes jurisdicciones. Entre los aspectos destacados del procedimiento figuran:

Infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Infracciones al Código de Faltas de la Provincia.

Casos de alcoholemia positiva detectados durante los controles.

La intervención de los efectivos permitió documentar cada una de las actuaciones mediante la confección de las actas correspondientes.

Destino de los vehículos secuestrados

Una vez concluidos los procedimientos y labradas las actuaciones administrativas correspondientes, los rodados fueron trasladados conforme a las disposiciones establecidas para este tipo de intervenciones.

Según la información oficial, tras confeccionarse las actas respectivas, los vehículos secuestrados fueron remitidos a las dependencias policiales y a los corralones municipales que corresponden a cada jurisdicción.

De esta manera, los operativos desarrollados en la Capital y en distintos puntos del interior provincial concluyeron con el secuestro de ocho motocicletas de distintas marcas y cilindradas, una camioneta Jeep Patriot 4x4 y un automóvil Ford Scort, además de la confección de las actuaciones correspondientes por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y al Código de Faltas de la Provincia.

Las tareas fueron llevadas adelante por efectivos de la Seccional Décima, las comisarías de Icaño, Chumbicha y Santa María, con la colaboración de distintos grupos especiales de la Institución, quienes realizaron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones, culminando el operativo con el traslado de los vehículos secuestrados a las dependencias policiales y corralones municipales jurisdiccionales.