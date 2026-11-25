En el marco de los operativos de prevención y seguridad que se desarrollan en el Valle Central, efectivos de diferentes dependencias policiales llevaron adelante nuevos procedimientos de control vehicular e identificación de personas en distintos sectores de sus respectivas jurisdicciones.

Las tareas estuvieron a cargo de numerarios de las Seccionales Quinta, Novena y Décima de la Ciudad Capital, quienes trabajaron conjuntamente con sus pares de los grupos especiales COEM-Kappa, GIR-Sur y GAM-Pampa, este último perteneciente al departamento Valle Viejo.

Los procedimientos se desplegaron en diferentes puntos de las jurisdicciones comprendidas y tuvieron como eje la realización de controles sobre vehículos y la identificación de personas que circulaban por los sectores intervenidos.

La modalidad de trabajo contempló la participación coordinada de efectivos de las comisarías mencionadas y de las unidades especiales, que llevaron adelante las tareas de control en el ámbito del Valle Central.

Seis personas arrestadas durante los procedimientos

Como resultado de los operativos, los uniformados procedieron al arresto de seis personas mayores de edad. La intervención policial se desarrolló durante los controles realizados en los distintos sectores comprendidos por los procedimientos.

El balance de las actuaciones también incluyó la incautación de cuatro motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, cuyos conductores habrían incurrido en infracciones a las disposiciones establecidas por la normativa nacional de tránsito.

De esta manera, los controles permitieron concretar intervenciones tanto sobre personas como sobre vehículos que circulaban por las jurisdicciones donde se desplegaron los efectivos policiales.

Cuatro motocicletas incautadas

Otro de los resultados de los procedimientos fue la incautación de cuatro motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según se informó, sus conductores habrían infringido las disposiciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Ante las irregularidades detectadas, los efectivos procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción, dejando constancia de las faltas observadas durante los controles.

Posteriormente, los rodados fueron remitidos a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de las actuaciones administrativas pertinentes.

Las intervenciones estuvieron relacionadas específicamente con el cumplimiento de las disposiciones de la legislación nacional que regula el tránsito vehicular.

Participación de dependencias policiales y grupos especiales

El operativo contó con la intervención conjunta de distintas unidades policiales, cuya participación permitió desarrollar controles en diferentes sectores del Valle Central.

Las dependencias y grupos que formaron parte de los procedimientos fueron:

Seccional Quinta: efectivos de la dependencia policial de la Ciudad Capital.

Seccional Novena: personal policial de esa jurisdicción.

Seccional Décima: efectivos de la dependencia capitalina.

COEM-Kappa: grupo especial que participó de las tareas de control.

GIR-Sur: efectivos que intervinieron junto con las demás unidades.

GAM-Pampa: grupo perteneciente al departamento Valle Viejo.

La coordinación entre estas dependencias permitió concretar las tareas de identificación de personas y fiscalización de vehículos en distintos puntos de sus jurisdicciones.