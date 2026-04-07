Operativos en el Valle Central: arrestaron a nueve personas y secuestraron motos

En el marco de recorridos preventivos y operativos de control vehicular, efectivos policiales de comisarías y grupos especiales del Valle Central llevaron adelante una serie de procedimientos simultáneos en distintos sectores de sus respectivas jurisdicciones.

El despliegue formó parte de las tareas habituales de prevención y fiscalización que se realizan sobre la circulación vehicular y el cumplimiento de la normativa vigente, con presencia policial en calles estratégicas y puntos de mayor tránsito.

Según se informó, el operativo tuvo como eje la verificación de documentación, condiciones de circulación y conducta de conductores, además del control sobre posibles infracciones contempladas en el Código de Faltas y en la Ley Nacional de Tránsito.

Nueve arrestados

Al cierre de los procedimientos, el saldo fue de nueve personas del sexo masculino, todas mayores de edad, arrestadas por distintas infracciones al Código de Faltas. La actuación policial se extendió sobre diversas situaciones detectadas durante los controles y los recorridos preventivos, lo que derivó en la demora de los involucrados y su posterior traslado a las dependencias correspondientes.

De acuerdo con la información suministrada, los arrestos respondieron a faltas cometidas en distintos puntos de las jurisdicciones intervenidas, sin que se especificaran mayores detalles sobre cada caso individual.

Secuestro de motocicletas

Además de los arrestos, el operativo concluyó con el secuestro de dos motocicletas de diferentes marcas y cilindradas. La medida fue adoptada debido a que sus conductores infringieron disposiciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito y en el Código de Faltas, motivo por el cual los rodados fueron retirados de circulación.

Traslado a las seccionales y actuaciones

Tras los procedimientos, las nueve personas arrestadas fueron alojadas en las distintas seccionales policiales, donde quedaron a disposición de las actuaciones administrativas y contravencionales correspondientes.

En paralelo, el personal interviniente avanzó con la labranza de las actas y diligencias de rigor, tanto por las infracciones detectadas como por el secuestro de los motovehículos.