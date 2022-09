Para Cacciaguerra la lesión fatal fue evolutiva del corte que había sufrido Pachao previamente

Por más de una hora y treinta minutos, el reconocido medico forense de la vecina provincia de Córdoba, Ricardo Cacciaguera declaró por video conferencia en una nueva audiencia del juicio en el que se ventila la muerte de Diego Pachao y tiene en el banquillo a seis policías de la provincia por el supuesto delito de tortura seguida de muerte.

El profesional de la salud, de basta experiencia en la realización de informes médicos y autopsia explicó a cada una de las partes en la sala, respondiendo a sus interrogantes, que la lesión que desencadeno en la hemorragia en el tronco cerebral de la victima –haciendo referencia a Pachao- “fue de origen traumático, contra un elemento de borde rombondial “ y que su evolución, por la falta de atención médico entre el segundo y tercer día de recibido el golpe, fue determinante en el resultado final, su deceso.

“Estoy seguro que si el joven hubiera recibido asistencia medica entre el tercer y cuarto día de que recibió el golpe, hoy podría estar con vida”, agrego el ´profesional. Al referirse a la lesión cortante que Pachao tenía en el parietal izquierdo y por el que había recibido tres punto de sutura, el testigo digo que la misma fue evolutiva y llevo lamentablemente a su muerte, siete días después.

“La lesión, que si bien fue bien suturada ya que concurrió a un hospital, no fue controlada en los días posteriores y esta evolución de la herida es lo que llevo a que produjera la hemorragia cerebral”, respondió el medico a una de las partes.

Al momento de tomar la palabra el Ministerio Público Fiscal, le pregunto en razón de los informes de otros médicos que si “un jalón de cabello” en el sector de dicha herida podría haber originado la hemorragia en la victima. Esto en razón que al producir el cambio de calificación de vejaciones a tortura seguida de muerte, desde el Ministerio Público se indico en el decreto de determinación del hecho que a Diego Pachao lo jalaron del cabello del sector donde tenia la herida –que ya estaba suturada según lo afirma la fiscalía- y ese “sacudon” fue lo que ocasiono la hemorragia en el tronco cerebral y el deceso.

Sin embargo, el medico fue categórico al responder que “eso no era posible. Que un jalón de cabellos no podría producir la hemorragia interna”, agregando a preguntas de otras de las partes que “de haber recibido un golpes o varios golpes violentos en la herida o si le hubieran chuschado del cabello, la herida por mas que ya estaba en su etapa de cicatrización se hubiera abierto. Lo que no fue descripto en la autopsia que realizaron los médicos forenses”, explico.

Por escrito

Seguidamente y tras un cuarto intermedio el presidente del tribunal integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito informaron a las partes en la sala que la actual senadora nacional Lucia Corpacci iba a comparecer en el debate en su calidad de testigo pero por escrito.

Por lo que en la sala la querella quien fue la que cito a la ex mandataria a declarar formuló las preguntas para conocer básicamente si la Dra. Corpacci examino a Diego el día en el que estuvo internado, si se entrevisto con la madre de Diego y como se entero del grave hecho, entre otros interrogantes de la querella de los cuales algunos fueron aceptados y otros objetados hasta por el mismo Ministerio Público.

Con el cuestionario en manos, ahora el Tribunal girara las preguntas a la ex gobernadora quien responderá en los próximos días. Cabe recordar que el próximo miércoles se llevaran adelante los alegatos de las partes.

“Fue concluyente”

Por otra parte, al finalizar el debate de hoy, el abogado del policía imputado Ricardo Bulacio, en dialogo con La Unión se refirió al testimonio del medico en los siguientes términos. “Hoy compareció por video llamada el Dr. Ricardo Cacciaguera un medico altamente experimentado digamos en lo que es la medicina legal y clínica forense. Mas de cinco informes médicos autopsias .A quien la Justicia de Catamarca recurrió para validar todas las historias clínicas y de la autopsia en la causa de Diego Pachao, y a mi entender el médico fue muy concluyente en relación a otros peofesionles que declararon en el proceso.

Expreso Gandini, “la relación de causalidad es decir la causa efecto de estas lesiones internas que se encontraban en Diego Pachao eran producto y el forense aclaro que no habría dudas eran producto de la lesión que había sufrido siete días antes en un incidente que había tenia y que la propia madre y hermana lo habían puesto en conocimiento de que había tenido una pelea o una cuestión así”.

Ademas expresó que “si bien nunca dejamos de manejarnos en el plano de la duda lo cual respalda o beneficio al imputado hoy en día creo que hemos llegado a una certeza de que ese desencadenamiento lamentable que fue el de Diego Iván Pachao a sido producto de esta lesión contuso cortante que tenia días anteriores a ser arrestado”.



Por otro la lado, el letrado valoro como favorable la audiencia indicando “o solo por lo que acabo de manifestar sino considero que el Ministerio Público Fiscal al determinar el hecho dijo que se había asestado varios golpes de puño violentos en la herida que ya tenia Pachao como así también al tirón de cabello. Y el médico en igual sentido ha sido concluyente y determinante que si eso hubiera pasado realmente en la autopsia se habría determinado que esa herida se hubiera abierto o no se encontraría en la forma que se la encontró suturada y sin ningún sangrado ni nada”, finalizo.