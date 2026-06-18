Persecución en Catamarca: intentaron escapar, abandonaron la moto y fueron detenidos

En un hecho ocurrido hoy a las 03:00, efectivos de la Seccional Tercera se encontraban realizando recorridos preventivos por la avenida Presidente Castillo, en inmediaciones de la rotonda del Monumento a Felipe Varela, cuando detectaron una situación que motivó la intervención policial.

En ese contexto, los uniformados intentaron identificar a dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta Zanella 110 cc., quienes transportaban motopartes de dudosa procedencia.

Según el relato del procedimiento, al momento en que los efectivos impartieron la voz de alto, los ocupantes del rodado habrían optado por emprender la huida, dando inicio a una persecución policial por distintas zonas del departamento Valle Viejo.

El punto de partida del operativo, marcado por la presencia preventiva en una zona de circulación clave como la avenida Presidente Castillo, derivó rápidamente en una situación de seguimiento controlado por parte de los efectivos, ante la negativa de los ocupantes de detener su marcha.

Persecución y fuga hacia Villa Dolores

La persecución se extendió hasta la plaza El Aborigen, ubicada en la localidad de Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo, donde la situación escaló en intensidad operativa.

En ese lugar, los dos sujetos habrían abandonado la motocicleta Zanella 110 cc. junto con los elementos que transportaban, para luego continuar la fuga a pie, intentando evadir la acción policial.

El abandono del rodado y de las motopartes marcó un punto de quiebre en el procedimiento, ya que permitió a los efectivos reorganizar el operativo de búsqueda en la zona, con apoyo de distintas dependencias policiales que se sumaron a la intervención.

Aprehensión con apoyo interinstitucional

A pocos metros del lugar donde se produjo el abandono de la motocicleta, los uniformados lograron finalmente la aprehensión de un joven de apellido Guevara, de 18 años, y la demora de un adolescente de 17 años.

Este resultado fue posible gracias a la colaboración de múltiples unidades policiales, que trabajaron de manera coordinada durante el operativo. En particular, se destacó la participación de:

Personal de la Comisaría de San Isidro

Efectivos de la Comisaría de Santa Rosa

Integrantes del Grupo de Acción Motorizada (GAM-Pampa)

La intervención conjunta permitió ampliar el radio de búsqueda y concretar la localización de ambas personas a corta distancia del punto donde habían intentado continuar la huida a pie.

El despliegue evidencia una articulación operativa entre distintas dependencias, orientada a reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de fuga y persecución en tiempo real.

Intervención judicial y actuaciones posteriores

Finalizado el procedimiento en el terreno, tomó intervención personal de la Comisaría de Villa Dolores, dependencia que corresponde por jurisdicción territorial en el área donde se desarrollaron los hechos.

Dicha unidad policial realizó las actuaciones correspondientes y puso a ambas personas a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, que quedó a cargo de las diligencias judiciales derivadas del caso.