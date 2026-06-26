Picante: provocó una gresca en un boliche y agredió a un policía

Un procedimiento policial desarrollado en el sector de El Alto Fariñango culminó con la aprehensión de un joven de 28 años, sospechado de haber intentado agredir físicamente a un oficial de Policía que prestaba servicio adicional en un local bailable de la zona.

El hecho ocurrió sobre la avenida Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo, a la altura de un establecimiento nocturno, donde efectivos de la Comisaría Séptima acudieron luego de recibir un requerimiento a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información oficial, al llegar al lugar los uniformados intervinieron en un incidente que involucraba a un joven identificado por el apellido Aguirre, de 28 años, quien momentos antes habría protagonizado una gresca en el interior del local bailable. La rápida respuesta policial permitió controlar la situación y avanzar con la aprehensión del sospechoso, quien posteriormente fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Una gresca dentro del boliche

Según la información suministrada por la Policía, el episodio tuvo origen en una gresca protagonizada por el joven junto a otros masculinos en el interior del establecimiento nocturno.

Aunque el parte oficial no brinda mayores precisiones sobre las circunstancias del enfrentamiento ni sobre las personas involucradas, señala que la situación motivó la intervención del personal policial que cumplía funciones en el lugar.

La información oficial indica que, luego de la gresca, el joven habría insultado a un Oficial Inspector de Policía que prestaba servicio adicional en el local bailable. Posteriormente, según el parte policial, el sospechoso intentó agredir físicamente al efectivo mediante un golpe de puño, situación que dio lugar a la intervención de los numerarios de la Comisaría Séptima.

La actuación policial permitió reducir al joven y concretar su aprehensión sin que el comunicado oficial aporte otros detalles sobre el desarrollo del episodio.

A la comisaría

Una vez finalizado el procedimiento, el joven fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde quedó alojado mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que tendrá a su cargo el avance de la investigación y la determinación de las medidas procesales que correspondan. La intervención de la Fiscalía permitirá dar continuidad a las actuaciones iniciadas tras el episodio registrado en inmediaciones del local bailable.

Como parte del procedimiento, el Oficial Inspector de Policía que, de acuerdo con la información oficial, habría sido víctima del intento de agresión, formalizó la correspondiente denuncia penal. La presentación fue realizada en la Unidad Judicial N° 7, donde quedaron registradas las actuaciones relacionadas con el hecho.