Policía le salvó la vida a una niña de un año durante un operativo

Una intervención de efectivos de la Policía de Catamarca permitió salvar la vida de una niña de un año que presentaba dificultades para respirar, en un episodio ocurrido durante la noche de ayer en el sur de la Capital. La rápida respuesta de un uniformado, que le practicó una maniobra de primeros auxilios, resultó determinante para asistir a la pequeña hasta la llegada de los profesionales médicos.

El hecho se registró anoche a las 21:25, cuando efectivos de la Seccional Novena realizaban un operativo de control vehicular e identificación de personas en inmediaciones de la intersección de la avenida Amatista y calle Bórax.

En ese momento, un automóvil detuvo su marcha en el lugar. Desde el vehículo descendió una joven mujer de 29 años, quien llevaba en brazos a una niña de un año y manifestó a los policías que la pequeña se encontraba aparentemente broncoaspirada y no podía respirar.

La situación generó una inmediata intervención de los efectivos que se encontraban desarrollando el procedimiento preventivo. Frente al desesperado pedido de auxilio de la mujer, uno de los policías tomó a la niña para asistirla, ante la urgencia que representaba la dificultad respiratoria que presentaba.

La maniobra de Heimlich para salvarla

Ante la emergencia, el cabo de Policía Mariano Argota tomó a la pequeña en sus brazos y le practicó la maniobra de Heimlich, una intervención de primeros auxilios destinada a actuar frente a una obstrucción de las vías respiratorias.

La asistencia se realizó en el mismo lugar donde se desarrollaba el operativo de control vehicular e identificación de personas. El efectivo actuó frente a la situación planteada por la madre, quien había advertido que la niña aparentemente había broncoaspirado y no podía respirar.

De acuerdo con la información suministrada, Argota continuó con la maniobra hasta lograr desobstruir las vías respiratorias de la pequeña. La acción del uniformado permitió superar la emergencia inicial y brindarle una primera respuesta mientras se gestionaba la asistencia médica correspondiente.

El episodio puso en primer plano la intervención de los efectivos policiales que, en el marco de sus tareas habituales de prevención y control, se encontraron ante una situación de urgencia que requería una respuesta inmediata.

La intervención del SAME

Luego de la asistencia brindada por el cabo Argota, los numerarios solicitaron la presencia de profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes acudieron para brindar atención a la niña.

Los profesionales realizaron la asistencia correspondiente y, tras evaluar a la pequeña, indicaron que se encontraba en buen estado de salud. La intervención médica permitió completar la atención iniciada por el efectivo policial, luego de que la maniobra de Heimlich lograra desobstruir las vías respiratorias de la niña.

El desenlace favorable fue informado después de la actuación conjunta entre los policías que se encontraban en el operativo y el personal sanitario convocado para atender la emergencia.