Policías de Catamarca le salvaron la vida a un bebé que se estaba asfixiando

En la tarde de hoy, a las 15:35, una situación de extrema gravedad se presentó en la base del Grupo de Intervención Rápida (GIR Sur), ubicada en el barrio Villa Eumelia. Una mujer de 39 años, con un bebé en brazos, ingresó de forma espontánea al lugar solicitando ayuda urgente. Según se informó, el menor aparentemente había broncoaspirado, lo que generaba un riesgo inmediato para su vida.

La escena causó alarma entre el personal de la base, quienes de inmediato evaluaron la situación y procedieron a actuar con la máxima celeridad.

Intervención policial decisiva

Los Oficiales Ayudantes Lucas de La Peña y Carlos Yubel fueron los primeros en responder. Al tomar al bebé de 1 mes de vida, constataron que presentaba obstrucción en las vías respiratorias y signos vitales reducidos, una condición crítica que requería intervención inmediata.

Ante la urgencia, los oficiales realizaron maniobras de Heimlich, maniobra que consiste en aplicar presión en el abdomen para desalojar cualquier obstrucción de las vías respiratorias. La acción tuvo efecto inmediato: el bebé respondió al estímulo, logrando estabilizar su estado antes de ser trasladado.

Traslado de urgencia y atención médica

Una vez estabilizado, el menor fue ingresado a la unidad móvil del GIR Sur para un traslado urgente hacia el Mini Hospital Carlos Bravo. Allí, profesionales médicos brindaron asistencia inmediata, evaluando los signos vitales y asegurando la correcta respiración del infante. La coordinación entre personal policial y sanitario resultó determinante para evitar complicaciones mayores.

Posteriormente, el bebé fue derivado al Hospital de Niños Eva Perón, donde quedó internado en observación. Las autoridades médicas confirmaron que se encontraba fuera de peligro, reflejando la eficacia de la respuesta inicial y del seguimiento hospitalario.

La importancia de la acción temprana

Este episodio resalta varios puntos críticos en situaciones de emergencia:

Rapidez de la intervención: la llegada inmediata al GIR Sur permitió iniciar maniobras salvadoras en segundos.

Capacitación del personal: la destreza en técnicas de primeros auxilios, como la maniobra de Heimlich, fue decisiva.

Coordinación con el sistema de salud: el traslado inmediato a hospitales especializados garantizó atención médica profesional y continuidad en el cuidado.

La secuencia de acontecimientos subraya cómo la presencia de unidades policiales con formación en primeros auxilios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en casos de emergencia pediátrica.