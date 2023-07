Por la denuncia de encubrimiento, le secuestraron el celular al exjefe de Homicidios

La familia de Rojas pidió hoy que se sume a la investigación un fiscal coadyuvante y la habilitación de feria. Por otra parte, se supo también que desde la jefatura de la Policía se inició el sumario administrativo a las peritos, a quien Rodríguez les habría dicho que era una “muerte natural”.

En paralelo a la investigación del crimen del exministro Juan Carlos Rojas, el fiscal Hugo Costilla lleva adelante la investigación del supuesto encubrimiento del homicidio que fue denunciado por la familia de Rojitas, quienes señalaron como “responsable” al por ese entonces fiscal de la causa, Dr. Laureano Palacios, el exjefe de la División Homicidios Tomás Rodríguez y a la médica forense del CIF, Dra. Miranda, quien realizó la primera autopsia.

En ese marco de la causa, voceros judiciales confirmaron que, en los últimos días, previo al inicio de la feria judicial, el fiscal ordenó el secuestro del teléfono celular del exjefe de la División Homicidios. Según explicaron la medida obedece a conocer el contenido del aparato móvil, es decir los mensajes y llamadas que se habrían realizado de dicho teléfono y recibidas el día 4 de diciembre del año 2022 cuando se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Rojas. Y, toda la actividad posterior relacionada a la causa que pudiera contener el teléfono.

En cuanto a las llamadas y, tal como lo solicitó la parte querellante, lo que se busca es poder establecer el entrecruzamiento -de haber así existido- entre las comunicaciones del fiscal Laureano Palacios, el comisario Tomás Rodríguez y la médica forense Dra. Miranda.

Si bien el dato puede ser alentador para la causa, es decir, que se continúa avanzando, el abogado querellante se mostró reacio, comparando dicho proceder con el efectuado en el inicio de la investigación del homicidio de Rojitas, en el que se secuestraron y aún permanecen en esa calidad judicial siete teléfonos celulares, entre ellos, el de Fernando Rojas sobre quien, pese al tiempo transcurrido, continúa la sospecha por parte de la Justicia.

“Hace siete meses que están secuestrados los demás teléfonos y no se puede acceder al total del contenido. La fiscalía no logra recuperar ninguna información de importancia para la causa que permita echar luz a la causa. Acaso todos los dueños de los teléfonos son Hacker?", se preguntó irónicamente el letrado.

En ese mismo contexto, Sarquis indicó que "el fiscal nos dice que no se cuenta con los medios tecnológicos para poder acceder a toda la información, que no tienen discos rígidos suficientes para poder almacenar la información, que es un problema de exportación. Todo eso puede ser cierto, pero la única verdad es que no se avanza en la investigación”, expresó agregando: “sé que las comparaciones son odiosas, pero como puede ser que en el Chaco el crimen de Cecilia se esclareció sin necesidad de saber el contenido de los teléfonos”.

Por otra parte, el abogado comentó que, al consultarle al fiscal Costilla sobre la situación de su par Palacios, este les respondió que por el momento “no vio la causa”, ya que tiene que pedir los videos de las audiencias del juicio político que se realizó en su contra y del que resultó absuelto por el voto de la mayoría del tribunal y escuchar uno a uno los testimonios para determinar qué acción tomará al respecto.

Vale señalar que el exjefe de homicidios Tomás Rodríguez fue denunciado por supuestamente haber manifestado el día 4 de diciembre del año pasado, encontrándose en la casa del exministro que se trataba de una “muerte natural” a una colega para que así lo “informara a la superioridad” aun cuando ni siquiera el cuerpo de la víctima había sido inspeccionado por la médica del CIF.