Por qué este jueves no hay audiencia en el juicio por la desaparición de Loan

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes sufrió una interrupción inesperada y este jueves no se desarrollará ninguna audiencia. La decisión fue adoptada por el Tribunal, que resolvió dictar un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 24 de junio, con el objetivo de permitir que la nueva defensa del acusado Federico Rossi Colombo pueda interiorizarse sobre el expediente y ponerse al día con la causa.

La medida alteró el cronograma previsto para esta semana, durante la cual se esperaba la realización de tres audiencias. Sin embargo, una serie de acontecimientos ocurridos durante la jornada inaugural del juicio derivaron en la suspensión de las actividades judiciales programadas.

La ausencia de Rossi Colombo y la declaración de rebeldía

El episodio que desencadenó la controversia comenzó el martes, día en que se inició el juicio. En ese momento se advirtió que Federico Rossi Colombo, acusado en la causa paralela, no se encontraba presente en la sala de audiencias ni tampoco participaba mediante videollamada.

Ante esa situación, el Tribunal resolvió declararlo en rebeldía y ordenar su detención. La ausencia del imputado generó incertidumbre en las primeras horas del debate y obligó a los jueces a tomar una decisión inmediata para garantizar la continuidad del proceso.

No obstante, el escenario cambió de manera significativa durante la misma jornada.

La aparición por Zoom desde Tucumán

Después del mediodía, los magistrados fueron notificados de que Rossi Colombo había establecido contacto mediante la plataforma Zoom desde la provincia de Tucumán. El acusado se presentó acompañado por un abogado y brindó una explicación respecto de su ausencia.

Según manifestó, no había viajado a Corrientes debido a que no contaba con recursos económicos suficientes para afrontar el traslado.

Tras analizar la situación, los jueces aceptaron su incorporación al juicio de manera remota. Esa decisión permitió revertir la declaración de rebeldía que había sido dispuesta horas antes, aunque abrió inmediatamente un nuevo foco de discusión dentro de la audiencia.

El debate por la defensa del acusado

Una vez resuelta la situación procesal de Rossi Colombo, surgió una nueva controversia vinculada con su representación legal.

La pregunta central pasó a ser quién asumiría formalmente su defensa en el juicio. El tema generó diversos intercambios y desacuerdos entre el Tribunal, la Fiscalía y las restantes defensas que participan del proceso.

Tras varias idas y vueltas, finalmente fue aceptada la intervención del abogado Segundo Delgado como representante legal del acusado. Sin embargo, el letrado planteó la necesidad de contar con tiempo suficiente para estudiar la documentación y conocer en profundidad el contenido del expediente. Por ese motivo solicitó un plazo de 72 horas para analizar la causa.

El pedido fue aceptado por el Tribunal, que consideró procedente otorgar ese tiempo para garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa.

El cuarto intermedio y la suspensión de las audiencias

Como consecuencia directa de esa decisión, los jueces resolvieron dictar un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 24 de junio. La medida dejó sin efecto la audiencia que estaba programada para este jueves y modificó el desarrollo previsto para la semana.

Entre los principales puntos que derivaron en la suspensión se encuentran:

La ausencia inicial de Federico Rossi Colombo al comienzo del juicio.

La posterior aparición del acusado por Zoom desde Tucumán.

La aceptación de su participación a distancia.

La incorporación del abogado Segundo Delgado como defensor.

El pedido de 72 horas para estudiar el expediente.

La decisión del Tribunal de conceder ese plazo.

De este modo, el proceso permanecerá detenido hasta que se reanuden las actividades judiciales una vez finalizado el período otorgado a la nueva defensa.

Cuándo declararían los padres de Loan

La suspensión también impactó sobre otras instancias relevantes previstas para el desarrollo del juicio.

La abogada de la familia de Loan, María Belén Russo Cornara, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que las declaraciones de los padres del niño no se realizarán durante esta semana y fueron reprogramadas. Según indicó la letrada, el objetivo es que esos testimonios puedan comenzar el jueves 25 de junio, una vez que concluyan las actuaciones previstas para la jornada anterior.

"Se suspendió la declaración de la familia hasta el jueves, eso si se terminan las indagatorias y nulidades el día miércoles", explicó Russo Cornara.

De esta manera, el avance del juicio dependerá de que durante la próxima audiencia se completen las indagatorias pendientes y se resuelvan las cuestiones de nulidad que aún deben ser tratadas. Recién después de esa instancia podrían comenzar las declaraciones de los familiares de Loan Danilo Peña, uno de los momentos más esperados dentro del proceso judicial.