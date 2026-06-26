Por unas zapatillas, ingresó a una casa y lo detuvieron

Efectivos de la Comisaría Séptima llevaron adelante un procedimiento en el sector norte de la Capital que concluyó con la aprehensión de un joven de 25 años, señalado como presunto autor de un hecho de sustracción ocurrido en una vivienda del barrio Parque Norte.

La intervención policial se concretó en la intersección de las calles Jorge "Negro" Herrera y Parque 9 de Julio, donde el personal logró localizar y aprehender al sospechoso, identificado por la Policía con el apellido Del Valle.

De acuerdo con la información oficial, el joven habría ingresado previamente a un inmueble ubicado en el barrio Parque Norte, desde donde sustrajo un par de zapatillas. A partir de las actuaciones desarrolladas por los efectivos, el elemento denunciado fue recuperado y quedó incorporado al procedimiento. El operativo permitió dar respuesta al hecho denunciado y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes bajo la intervención de la autoridad competente.

El hecho investigado

Según la información suministrada por la fuerza de seguridad, el procedimiento tuvo origen a partir de un hecho que habría ocurrido en una vivienda perteneciente a un hombre de 38 años.

De acuerdo con la versión oficial, el joven de apellido Del Valle habría ingresado al inmueble y sustraído un par de zapatillas Nike de color blanco. La rápida intervención policial permitió recuperar el calzado, que fue secuestrado como parte de las actuaciones correspondientes y puesto a disposición de la investigación.

La recuperación del calzado constituyó uno de los principales resultados del procedimiento desarrollado por los efectivos de la Comisaría Séptima. Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el personal policial llevó adelante las tareas que permitieron localizar al sospechoso.

La denuncia

Como parte del protocolo establecido para este tipo de procedimientos, la Policía informó que se invitó al damnificado a radicar la correspondiente denuncia penal.

La presentación deberá realizarse en el Precinto Judicial N° 7, donde quedarán formalizadas las actuaciones relacionadas con el hecho investigado. La denuncia permitirá incorporar los antecedentes y la documentación necesaria para dar continuidad al proceso judicial iniciado tras la intervención policial.