Previo al Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizaron actividades de concientización

Durante la tarde de este jueves, previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tuvo lugar una jornada de reclamo en la Plaza 25 de Mayo por la violencia de género y contra los femicidios. Hubo una clase de baile gratuita, charlas y una carpa del "punto violeta", todas actividades alusivas a esta temática.

En el encuentro estuvieron presentes los familiares de Anyelén Gallo Arias, la joven madre asesinada por quien era su pareja.

Durante el evento se leyó un discurso llamando la atención sobre el femicidio y violencia de género en el que expresaron: "No queremos más mujeres muertas por femicidios. Ni una menos", agregando: "Es un compromiso social para construir un 'nunca más' para erradicar la violencia. A la violencia machista le decimos 'ni una menos'".

A su vez, interpelaron el papel del Estado: "Que el Estado apoye la erradicación de la Injusticia".

Además, como parte de la jornada, se repartieron globos rojos, como símbolo de concientización.

En diálogo con LA UNIÓN, Inés Blas, representante del Movimiento de mujeres por la Igualdad estuvo presente en la convocatoria, junto a otras organizaciones, y se expresó al respecto: "Hemos llevado adelante una actividad de sensibilización, visibilización, sobre la violencia. No es la primera vez que nosotros llevamos a cabo una actividad de estas características".

Respecto a la organización a la que representa, manifestó: “Nosotros desde el movimiento trabajamos por la igualdad de oportunidades y tratos. Somos conscientes, sabemos que la desigualdad mayor es la violencia que sufrimos las mujeres”.

En cuanto a las actividades que realizaron, explicó: En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género hoy hicimos esta actividad, que consistió en la entrega de globos con una frase emblemática; hemos leído un documento en el que plasmamos lo que pensamos y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto y a los tres poderes del Estado a comprometerse en la lucha contra la violencia y, finalmente, dimos una masterclass de zumba a cargo de una de las compañeras".

Además, marcó el objetivo de esta serie de actividades: "Lo que buscamos siempre en este tipo de actividades es llamar la atención, hacer ruido, que a la gente le llame la atención, que escuche y se interese y se comprometa, porque, si somos conocedores de un caso de violencia en nuestro barrio, por poner un ejemplo, y no ayudamos, no denunciamos, también somos cómplices".

Además, hizo alusión al caso de Anyelén, cuyo crimen dejó a tres niños sin su madre: "Fue un femicidio de características atroces. Estas son las cosas que nos tienen que sensibilizar inmovilizar y decir basta". En cuanto a este caso, aseguró que acompañarán en la marcha que llevarán a cabo mañana, para pedir justicia. Sin embargo, aclaró que no está confirmado que efectivamente se llevará a cabo.

Respecto a las mujeres víctimas de violencia, manifestó: "Quienes están viviendo el problema, sabemos, somos conscientes de que es muy difícil salir. Hay dos factores que son determinantes: uno es la vergüenza, es natural, tenemos vergüenza de contar, de decir 'me pasa esto' y la segunda cosa tan grave es no tener trabajo, depender económicamente de la pareja" y afirmó: "tienen que saber que no están solas, tienen que recurrir a la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, tienen que recurrir a las oficinas judiciales, a la policía, a un hospital". Por último, aconsejó que aquellas mujeres que sientan que no son escuchadas por dichas autoridades, no duden en denunciarlo públicamente o acudir a las organizaciones feministas, quienes son un 'puente' y brindan acompañamiento.