Quedó detenido el acusado del violento arrebato a una sexagenaria en Catamarca

La tranquilidad de la zona de la Quebrada de Moreira se vio alterada por un violento episodio de inseguridad ocurrido durante la tarde del miércoles. Según la información oficial, el hecho tuvo lugar alrededor de las 15:30, cuando una mujer de 69 años se desplazaba en su motocicleta por una rotonda ubicada a unos 100 metros de la avenida América Latina.

La víctima conducía una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc. cuando fue interceptada por un individuo que también circulaba en otro rodado. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el atacante la habría empujado de manera intencional, provocando su caída sobre la calzada. En ese contexto de vulnerabilidad, el agresor sustrajo un bolso que la mujer llevaba en el manubrio y se dio a la fuga.

Como consecuencia directa del ataque, la mujer sufrió lesiones de consideración y debió ser trasladada para su atención médica. Actualmente permanece internada en el Hospital San Juan Bautista, donde continúa bajo observación.

Investigación inmediata y despliegue policial

La investigación penal preparatoria se inició de oficio a partir de las actuaciones labradas por personal policial que tomó conocimiento del hecho poco después de ocurrido. Desde ese momento, efectivos de la Policía de la Provincia activaron un operativo integral que resultó determinante para avanzar en el esclarecimiento.

El trabajo estuvo a cargo de la División Investigaciones, que desarrolló una serie de اقدامات clave:

Tareas de campo en la zona del hecho

Relevamiento de testimonios de posibles testigos

Análisis minucioso de registros fílmicos del sistema SAE-911

Este conjunto de acciones permitió reconstruir la secuencia del ilícito con precisión, lo que derivó en la identificación del presunto autor y la localización de posibles espacios vinculados a su accionar.

Allanamientos y secuestro de elementos clave

Con los elementos reunidos durante la investigación, y bajo la intervención del Juzgado de Control de Garantías N°3, a cargo de Lucas Vaccaroni, se llevaron a cabo allanamientos durante la tarde-noche del mismo miércoles en un barrio de la ciudad.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal policial en conjunto con la Unidad Judicial, y arrojaron resultados significativos para la causa. Entre los elementos secuestrados se destacan:

Una motocicleta presuntamente utilizada en el hecho

Un casco

Prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque

Estos elementos se consideran fundamentales para fortalecer la hipótesis investigativa y vincular al sospechoso con el ilícito.

Recuperación de pertenencias y detención del sospechoso

Como resultado directo del operativo desplegado, las fuerzas de seguridad lograron además recuperar pertenencias de la víctima, entre ellas:

Un teléfono celular

Monederos

Documentación personal

En paralelo, el personal policial concretó el arresto del sospechoso en la vía pública, identificado como Nelson Solórzano, de 31 años, quien fue sindicado como presunto autor del hecho.

Ante este escenario, el fiscal de instrucción N°2, Laureano Palacios, dispuso el pase a detenido del acusado, en función de los elementos reunidos hasta el momento.