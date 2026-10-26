Catamarca: sorprendió a un joven dentro de su casa y la Policía lo aprehendió

Un procedimiento policial se llevó adelante este día, a las 13:10, en el Complejo Habitacional Valle Chico, luego de un requerimiento efectuado por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). Efectivos de la Comisaría Décima Primera se trasladaron hasta la calle N°59 del complejo habitacional, donde tomaron intervención a partir de la situación denunciada por una mujer.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la damnificada, quien manifestó que habría sorprendido infraganti a un sujeto en el interior de su vivienda, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

De acuerdo con el relato de la mujer, el individuo advirtió su presencia y, ante esa circunstancia, se dio a la fuga. La situación motivó la intervención inmediata de los efectivos policiales, que comenzaron a trabajar con los datos aportados para intentar localizar al presunto involucrado.

La búsqueda y la aprehensión del presunto autor

A partir de las características físicas y demás referencias brindadas por la mujer, los policías ampliaron el recorrido por la zona con el objetivo de dar con el sujeto señalado.

La búsqueda tuvo resultado en las inmediaciones del lugar del hecho, donde los efectivos lograron aprehender al presunto autor, identificado por su apellido, Páez, de 18 años.

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes. La intervención se produjo luego de que los efectivos desplegaran el recorrido en el sector a partir de la información obtenida durante la entrevista con la damnificada.

Intervención judicial y actuaciones pendientes

Una vez concretada la aprehensión, el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo desde el cual se impartieron las directivas que deberán seguirse en el marco de las actuaciones.

En paralelo, los efectivos invitaron a la mujer damnificada a formalizar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9, instancia indicada para avanzar con la presentación formal del hecho.