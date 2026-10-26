Catamarca: detuvieron a un joven acusado de robarle ropa a su hermana

En la tarde de hoy, a las 13:55, efectivos de la Seccional Novena intervinieron en un presunto hecho de sustracción de prendas de vestir ocurrido en el barrio San Antonio Sur. El procedimiento se inició a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que motivó la presencia de los uniformados en la Manzana "LL" de ese sector.

Al llegar al lugar, los policías dialogaron con una joven de 18 años, quien manifestó que, momentos antes, su propio hermano le habría sustraído un conjunto deportivo de color negro para luego retirarse del domicilio.

A partir del relato de la damnificada, los efectivos comenzaron las actuaciones correspondientes para localizar al presunto autor y recuperar los elementos señalados.

La búsqueda terminó en la calle Domingo Bravo

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los numerarios de la Seccional Novena se abocaron de inmediato a la búsqueda del sospechoso. Las tareas permitieron localizarlo en la calle Domingo Bravo S/N°, donde procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Correa, de 19 años.

Durante el procedimiento, los uniformados también lograron recuperar las prendas de vestir que habrían sido sustraídas, en el marco de la intervención iniciada tras el requerimiento de emergencia.

De esta manera, la actuación policial permitió identificar y aprehender al presunto autor del hecho, además de recuperar el conjunto deportivo mencionado por la joven en su declaración inicial.

Intervención de la Fiscalía y pasos judiciales

Luego de la aprehensión, el joven de apellido Correa quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que interviene en el caso.

Por su parte, las autoridades invitaron a la damnificada a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 9, a fin de formalizar la presentación vinculada con lo sucedido.