Recta final: Declaran los últimos testigos y el miércoles 28 serán los alegatos de las partes

Ayer se cumplió una nueva jornada en el juicio que ventila la muerte de Diego Pachao y tiene en el banquillo a seis policías de la provincia, en la que el tribunal escuchó a dos testigos. Se trata de una suboficial de la policía y del, por aquel 11 de marzo de 2012, subjefe de la fuerza policial, comisario general Rubén Moreira.

El testimonio de la mujer policía se centró en describir cómo era la actividad en la comisaría, principalmente un fin de semana. Dijo que, en ese entonces, es decir cuando ocurrió el hecho que se juzga, ingresaban muchas personas arrestadas por estado de ebriedad o por habérsele encontrado drogas.

A preguntas de una de las partes, la policía recordó que “nunca” se llamó a la ambulancia para que asistiera a personas que ingresaban alcoholizadas, ya que los síntomas que presentaban eran producto de la resaca. “Estas personas, haciendo referencia a los alcoholizados, solo querían dormir. No se querían ni despertar para recibir la comida que le llevaban los familiares... se la pasaban durmiendo todo el día”, indicó la numeraria.

La testigo dijo también que era común que estos arrestados “vomitaran” y “durmieran” mucho.

Indicando que estos síntomas eran producto, o al menos para ellos, una derivación de la ingesta de alcohol o de droga.

Luego respondió que, desde la guardia en la comisaría no se podía ver al calabozo, ya que “hay una puerta y está cerrada con papel de diario. Es para evitar problemas con la visita que concurre a ver a los detenidos”.

También dijo que solían sacar al patio interno de la dependencia a estos arrestados para que “tomarán aire” y se recuperaran.

Habló también de una jurisdicción complicada y que la policía era “constantemente apedreada cuando recorría la jurisdicción”. Luego, por el espacio de más de noventa minutos declaró el subjefe de la policía en el año 2012.

El funcionario fue muy ilustrativo y claro al evacuar las dudas de la fiscalía y la querella, quienes cuestionaron el “arresto” de las personas por, por ejemplo, no llevar el documento de identidad.

¨Es una facultad que nos da la ley y es muy buena, porque nos permite prevenir, que es el trabajo de la policía. Si no tiene, por ejemplo, el documento, no podemos acreditar que sea quien dice ser… eso no se condice con una privación ilegítima de la libertad”, explicó el testigo.

También hizo mención a que “siempre la falta de personal fue un problema en las comisarías, pero no podemos responsabilizar al oficial de servicio o al jefe de la comisaría por esa situación¨.

Últimos testigos

Por otra parte, antes de finalizar la audiencia, el tribunal informó que hoy, mediante el sistema de videoconferencia, uno de los médicos forenses que realizó la autopsia a Pachao, va a declarar desde la provincia de Córdoba, mientras que las partes podrán realizar las preguntas que consideren pertinentes.

De este modo, finalizará la etapa de los testigos y el debate ingresará en su recta final.

Sin manifestantes

Si bien la policía realizó el corte de calle habitual sobre calle San Martín, esquina Junín, el debate se realizó hoy en silencio.

Desconociéndose el motivo fehaciente, la familia Pachao solo contó hoy con el apoyo de las hijas de Claudia y de representantes de los derechos humanos de la provincia, dentro del recinto.

También estuvieron presentes en la sala los familiares de algunos de los policías sentados en el banquillo.